„Alkalmatlan vagy bármire” – Erdélyi Mónikát gyűlölködő üzenetekkel bombázzák, de nem tűr tovább!

Egy ártatlan karácsonyi történet, két feldíszített fenyő és egy rosszindulatú mondat kellett ahhoz, hogy elszabaduljanak az indulatok. A nyilvánosságban több mint húsz éve élő Erdélyi Mónika most nem hallgatott, hanem kíméletlen őszinteséggel beszélt.

Erdélyi Mónika mosolyogva, de karakán módon tette helyre az őt érő sértő kommentelőt (Fotó: Mediaworks Archív)

Erdélyi Mónika percekig nem csillapodott

Erdélyi Mónika kislányával, Mollival hosszú évek óta készít tartalmakat, és természetesen gyakran kapnak hideget, meleget. A nyilvánossághoz szokott műsorvezető ezúttal azonban teljesen kiakadt. Nem sejtelmes célzásokkal, nem félmondatokkal, hanem hosszú perceken át, érzelmektől fűtve reagált arra a kommentre, amely minden szinten kikezdte Mónikát, mind szakmailag és emberileg:

Teljesen alkalmatlan vagy bármire, rossz nézni téged, és a legjobb lenne, ha eltűnnél a közösségi oldalakról.

Pedig minden egy kedves bejelentéssel indult: „Idén két karácsonyfám lesz. Vettem egy újat, de a régit annyira szeretem, hogy nem volt szívem kidobni” – mesélte követőinek.

A támadás azonban mélyebbre ment, és hevesebben reagált a műsorvezető, mint azt általában megszoktuk tőle. „Érkezett egy gyönyörű komment, hogy én mindent rosszul csinálok” – kezdte ironikusan, majd komolyra váltott.

Pontosan tudom, milyen egy ilyen ember lelkivilága. Értem, miért ír ilyet. De fogalma sincs róla, hogy én milyen ember vagyok.



Ezután olyan részletet osztott meg, amelyről eddig hallgatott. „Most megyünk feladni két óriási segélycsomagot. Mi ezt minden hónapban megtesszük. Kiválasztunk egy rászoruló családot és adakozunk.” Hangsúlyozta: nem dicsekvésből mondja el, hanem azért, mert szerinte itt az ideje gondolkodni azoknak, akik unalomból és rosszindulatból gyűlölködő kommenteket írnak olyan embereknek, akiket nem is ismernek. „Kérjen nyilvánosan bocsánatot – de ne kommentben. Rakjon össze legalább egy feleekkora csomagot, és adja oda egy rászoruló családnak. Ezzel tud tőlem és más jó emberektől bocsánatot kérni.”

Lányával elképedtek, hogy a karácsonyi készülést is beárnyékolja a gyűlölködő komment (Fotó: Vadnai Szabolcs)

„Az ilyen ember a saját lelkivilágát építse fel"

A műsorvezető arról is ismert, hogy rendkívül türelmesen és megértően viszonyul az emberekhez, a konfliktuskezelése pedig a kölcsönös megértésre és a higgadt kommunikációra épül. Ezúttal sem volt másként, de láthatóan a kommentelő nagyon szíven ütötte őt és teljesen kiakadt.

Büszke vagyok rá, hogy minket kevesen bántanak, de hozzászoktam az évek során a rosszindulathoz, a gyűlölködő kommentekhez is. Ne kommenteljen többet, hanem az ilyen ember a saját lelkivilágát építse fel - ez önmagának lenne egy nagy ajándék. De hajrá, ajándékozzon jótékony céllal. Használja arra az értékes idejét, hogy valami hasznosat csinál és nem kommentelget. Olyanokat sértegetnek, akik náluk sokkal különbek. Hiszen nekem is vannak, akiket nem kedvelek, mégsem kommentelek oda.

Az ünnepekre Erdélyi Mónika lányai körében készül, ahol az advent és a karácsony a szeretetről szól. „Az, hogy engem sértegetnek, már nem bánt” – zárta gondolatait –, „de azt szeretném, ha végre mindenki arra használná az idejét, hogy valami hasznosat csináljon. Az lenne az igazi ajándék.”