"A büszkeség most is tart" – Erdélyi Mónika lánya hatalmas mérföldkőhöz érkezett

Erdélyi Mónika egy különleges eseményről osztott meg képeket lányával, Mollival.

Erdélyi Mónika lánya szalagavatójáról osztott meg képeket / Fotó: Vadnai Szabolcs

A műsorvezető gyermekének már a szalagavatóját is megrendezték - bár az esemény még novemberben volt, Mónika csak most tette közzé a fotókat.

Az anyuka mosolyogva állt lánya mellett a kamerák előtt, míg Mollika a fehér szalagavatói táncruhájában, virággal a kezében pózolt. Mónika elmondása szerint a büszkesége azóta is tart, hiszen lánya végzős évét tölti a középiskolában.

Molli nem rég töltötte be a 18-at, amin sokan meglepődtek, ugyanis egy ország látta őt felnőni, az anyukájával működtetett YouTube csatornájukon.

Erdélyi Mónika lányának szalagavatói képei