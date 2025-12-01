"Te, aki mindenki életébe boldogságot hozol" – repül az idő, Erdélyi Mónika lánya már 18 éves

Gyorsan repül az idő: Erdélyi Mónika lánya, Molli már a 18. születésnapját ünnepli.
A tévés legenda egy hosszú képsorozattal készült a nagy napra, a válogatásban Molli életének szinte minden szakaszából láthatunk egy kis pillanatképet.
Az első fotó még babakorából származik, és ahogy görgetjük a képeket, végignézhetjük, hogyan cseperedett fel Molli. Láthatjuk babaruhában, édesanyja mellett a Mónika Show forgatásán, de már fekete magassarkúban is.
Isten éltessen drága kislányom, te aranyszívű jó lélek, te, aki mindenki életébe boldogságot hozol. Először az enyémbe 2007.11.29-én reggel 8:42-kor, és azóta is beragyogod minden napunkat. Legyen a tiéd minden jó, amit ember csak kívánhat!
- írta Mónika a képek alá.
Bár Erdélyi Mónikát az ország szinte mindenki a Mónika Show-ból ismeri, karrierje nem ért véget a műsor után. Lányával, Mollival közös YouTube-csatornáját évek óta szeretettel követik a rajongók.
A páros hosszú ideje aktívan vlogol, így egy egész ország láthatta felnőni a most már 18 éves Mollit.
