"Te, aki mindenki életébe boldogságot hozol" – repül az idő, Erdélyi Mónika lánya már 18 éves

Gyorsan repül az idő: Erdélyi Mónika lánya, Molli már a 18. születésnapját ünnepli.

Erdélyi Mónika lánya 18 éves lett

A tévés legenda egy hosszú képsorozattal készült a nagy napra, a válogatásban Molli életének szinte minden szakaszából láthatunk egy kis pillanatképet.

Az első fotó még babakorából származik, és ahogy görgetjük a képeket, végignézhetjük, hogyan cseperedett fel Molli. Láthatjuk babaruhában, édesanyja mellett a Mónika Show forgatásán, de már fekete magassarkúban is.

Isten éltessen drága kislányom, te aranyszívű jó lélek, te, aki mindenki életébe boldogságot hozol. Először az enyémbe 2007.11.29-én reggel 8:42-kor, és azóta is beragyogod minden napunkat. Legyen a tiéd minden jó, amit ember csak kívánhat!

- írta Mónika a képek alá.

Bár Erdélyi Mónikát az ország szinte mindenki a Mónika Show-ból ismeri, karrierje nem ért véget a műsor után. Lányával, Mollival közös YouTube-csatornáját évek óta szeretettel követik a rajongók.

A páros hosszú ideje aktívan vlogol, így egy egész ország láthatta felnőni a most már 18 éves Mollit.

Így ünnepelte Erdélyi Mónika lánya születésnapját