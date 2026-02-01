Kemény szavakkal üzentek a hergelőknek Emilióék: "Hiába színészkedtek, gyorsan lelepleződtök!"

Emilio és Tina, valamint Bangó Margit közös nyílt levelet fogalmazott meg az elmúlt napok feszültségei és hergelései láttán-hallatán. Mint írják: sokáig nem akartak belefolyni a történtekbe, mert "az első perctől világos volt számunkra: ez nem a cigányságról szól, hanem a politikáról". Most azonban úgy érzik, mégis meg kell fogalmazniuk a véleményüket, és üzenni azoknak, akik egymás ellen akarják ugrasztani a cigányságot.

Emilio és családja úgy érzi, szólniuk kell az elmúlt napok történései után

Fotó: Markovics Gábor

"Amikor hallottuk Lázár János szavait, a megfogalmazással mi sem értettünk egyet, de nem vettük magunkra. Hiszen egy mondattal később hozzátette, és az egyik legnagyobb sikernek azt tartja, hogy ma már nem az a jellemző, hogy csak végzettség nélküli cigányok keresnek munkát, hanem rengeteg jó szakmunkás és diplomás cigány is van, akiknek minden lehetőséget és segítséget meg kell adni. Köztük a mi lányunk és vejünk is több diplomával rendelkezik.

Természetesen senkitől nem vitatjuk el a jogot, hogy sértve érezze magát. Ezért is tartjuk helyesnek, hogy bocsánatot kért. De kérdezzük… Hogy jutott el ez odáig, hogy korábban nyíltan rasszista emberek most cigányvédőt játszva cigányt fordítanak cigány ellen? Hogy tudják így szembefordítani a testvéreket olyan kívülállók, akik tegnap még azért köpködték és gyalázták a kormányt, mert cigányokkal veszik körül magukat? Tényleg egy nap alatt át lehet írni a múltat?

Mi nem értünk a politikához. De egy dolgot biztosan tudunk. A muzsikus cigányok voltak mindig is azok, akik rengeteget tettek a békés együttélésért, és nemcsak itthon, hanem szerte a világon jó hírét vitték az országnak. Köztük Bangó Margit Mama és Emilio is. Most mégis azt látjuk, hogy az emlékeiket meggyalázzák. Akik pedig eddig a leghangosabbak voltak… most hallgatnak. Pedig a tett számít. Nem a szöveg.

Miközben Kocsis Máté és a kormány parkot emelt a muzsikus cigányok tiszteletére, ahol a legnagyobb büszkeségeinkre emlékezünk, és ahol Tina apai nagypapájának is ott van az emlékműve a Muzsikus Cigányok Parkjában, addig az ellenzék ezt az emléket bemocskolta. És mégsem kér senki bocsánatot. Ez a képmutatás az igazi probléma.