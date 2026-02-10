Megszületett Ekanem Bálint második gyereke: „A feleségem egy igazi hős”

Ekanem Bálint múlt héten jelentette be közösségi oldalán, hogy megszületett Ella Róza, a család második gyermeke. A színész éppen a Jégvarázs című musicalt játssza a Madách-színházban, ami mellett nem okoz neki problémát a babázás sem. Bálint lapunknak most elárulta, hogy fia nagy szeretettel várta haza a kistesót, akivel múlt héten tért haza a felesége.

Ekanem Bálint felesége nagyon jól viselte a szülés nehézségeit (Fotó: Markovics Gábor)

Ekanem Bálint tartott a kétgyermekes apaságtól

Annyian mondták, hogy nehéz lesz két gyerekkel az éjszakázás, főleg, hogy korban közel vannak egymáshoz, de eddig szerencsére nagyon jól bírom. Azt nem mondanám, hogy egyszerű, de nem is annyira vészes, mint előtte gondoltam volna

– mondta lapunknak a színész.

A családapa elmondása szerint a fia nagyon jól fogadta a kistestvér érkezését és egyáltalán nem kellett attól tartani, hogy bármilyen irigység kialakuljon. „Már egy pár hónapja mondogattuk neki, hogy lesz majd kistesó, és amikor megvettük az ágyat, akkor is mondtuk neki, hogy itt alszik majd. Nem tudom, mennyire fogta fel ezt az egészet, de úgy tűnik, tényleg sikerült megértenie, mivel amikor hazaérkeztek a kórházból, egyből elkezdte simogatni, meg ölelgetni a testvérét” - mesélte a Borsnak Ekanem Bálint.

Ekanem Bálint gyermekei jól kijönnek egymással (Fotó: Markovics Gábor)

Ekanem Bálint felesége egy igazi hős

Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ilyen létezik. A feleségem egy igazi hős. Már az első terhesség alatt is, amikor nem tudtam segíteni, mert éppen dolgoztam, akkor is úgy viselkedett, mintha nem is lett volna terhes. A mostani szülés után pedig szerintem senki nem mondaná meg, hogy pár napja szült vagy, hogy megviselte volna a szervezetét, bár ez biztos, hogy így van

– árulta el a The Biebers énekese.

A színésznek jelenleg a család a legfontosabb, de a színházi munka sem áll meg és az élet is megy tovább. „Sikerült úgy alakítanom a színházat is, hogy minél többet tudjak a családommal lenni. A következő két hónapban pedig ugyanezt szeretném folytatni, hogy pár előadás szóba jöhet, de a huzamosabb próbákat most egy ideig hanyagolom. Illetve az egyetemen is most kezdődik a második félév, ahova levelezőn járok, így az sem vesz el sok időt a családomtól” - emelte ki a kétgyermekes családapa.