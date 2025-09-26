"Belevágunk ebbe a kalandba" – Óriási örömhír! Kisbabája lesz a Sztárban sztár egykori versenyzőjének

Tavaly nyáron jelentette be a Sztárban Sztár korábbi versenyzője, hogy megszületett első gyermekük, Ekanem Merse Edo. Ekanem Bálint és felesége kapcsolata pedig tényleg villám tempóban fejlődött, mivel gyorsan megtörtént az összeköltözés is, majd nem sokkal később el is jegyezte Bálint mostani feleségét, most pedig újabb taggal bővül a család.

Ekanem Bálint gyermeke érkezését a Jégvarázs premierén jelentette be (Fotó: Jardek Szabina)

Lapunknak beszélt Ekanem Bálint, hogy milyen érzelmek vannak most benne. „Nagyon boldogok és izgatottak vagyunk, hogy érkezik a második gyerkőcünk és, mivel nagyon jól viseltük első gyermekünk születését, ezért gondoltuk, hogy ismét belevágunk ebbe a kalandba” – mesélte a The Biebers sztárja, aki rendkívül boldog, hogy újra bővül családjuk.

Ekanem Bálint kisfia is várja a kistesó érkezését

Már mondogatjuk neki, hogy lesz egy kis tesója, ám nem tudom mennyire tudatosan, de szokott mutogatni feleségem hasára, hogy ott van a kisbaba

– így tudatják gyermekükkel, hogy már nem sokáig lesz egyedül és Bálint elmondása szerint várja is a baba érkezését kisfiuk. Rutinos szülőként pedig már most elkezdtek ruhákat vásárolni, mivel ezelőtt is egy bevált módszer volt a korai felkészülés.

Ekanem Bálint családjára fókuszál a premier után (Fotó: Jardek Szabina)

Ekanem Bálint felesége nagyszerűen érzi magát és jól kezeli a várandóságot. „Nagyon jól viseli a terhességet és magát a gyereknevelést is, úgyhogy nem panaszkodom, igazából jobb feleséget nem is találhattam volna” – számolt be párja állapotáról Bálint és hozzátette, hogy nagyon szerencsés, hogy ilyen családja van.

Ekanem Bálint most a közös időket tartja a legfontosabbnak

Próbálunk minél többet együtt lenni, kicsit felkészülni a baba érkezésére, illetve jönnek az ünnepi időszakok, amiket mi nagyon szeretünk, úgyhogy most a legfontosabb célunk, hogy sok időt töltsünk együtt

– így beszélt Ekanem Bálint a család fontosságáról és megemlítette azt is, hogy készülőben van a babaszoba és tervben van egy lakás átalakítás is, de arra csak jövőre kerül sor. A gyermek érkezéséről pedig annyit árult el a Jégvarázs musical Kristoff–ja, hogy a jövő évben érkezik.