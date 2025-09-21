Legyen hó! Óriási siker és sztárparádé a Jégvarázs premierjén - Galéria

Tátott szájjal, elkerekedett szemmel nézték végig a gyerekek a Jégvarázs szombati premierjét a Madách Színházban, de bizony a felnőttek között is akadtak szép számmal olyanok, akik nem tudták visszatartani a könnyeiket.
Mivel a Disney-musicalt hármas szereposztásban játssza a körúti teátrum, estéről estére változhat, hogy ki alakítja Elsát, vagy ki bújik a húga, Anna bőrébe. Szeptember 20-án Muri Enikőt és Gadó Anitát láthattuk a női főszerepekben, az álnok, délről érkező Hans szerepét Solti Ádám alakította. Olaf, a hóember Szemenyei János volt, míg a jólelkű Kristoffot Ekanem Bálint Emota személyesítette meg.
A Bors is ott járt a szombati premieren, a bemutatót követő fogadáson készült képeinket a galériánkban találod!
A hivatalos premier előtt már százával érkeztek rászoruló gyerekek az ország különböző pontjairól, hogy láthassák a varázslatos mesére épülő Jégvarázs musicalt. Sokuknak ez volt az első színházi élménye. A Kézenfogva Alapítvány révén jutottak el a Madách Színházba a Montágh Imre Általános Iskola, a Döllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, a Mozgásjavító Általános Iskola és a Sashegyi Sándor Általános Iskola diákjai.
