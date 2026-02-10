"Ma 16 éve vagyunk egy pár" – megható bejegyzést osztott meg Dobó Ági

"Ma 16 éve vagyunk egy pár... 16 éve ezekben a percekben érkeztünk a fiumei úti baleseti kórházba" – kezdte visszamelékezését Dobó Ági, aki nemcsak évfordulót, hanem egy meglehetősen emlékezetes balesetet is ünnepel ma párjával, Kis Csabával.
Dobó Ági megható bejegyzésben egészen 16 évet utazott vissza az időben, hogy megossza szerelme történetét, ami egy csonttöréssel indult.
A szombati Playes buliban azt mondtad, megtanítasz snowboardozni... Nem voltam biztos benne, hogy akarom én ezt a randit vagy sem, de a barátnőim azt mondták, mit veszíthetek... Elmentem, és pár órával később Mátraszentistvánon, az utolsó csúszásnál eltörtem a kezemet...
- írta a modell.
Azóta tudom, mit veszítettem volna, ha nem megyek: életem legnehezebb, de legszebb éveit. A leggyötrőbb időszakokat, de a legnagyobb gyönyört is. Elképesztő mélypontokat és elképzelhetetlen magasságokat. Keserű könnyeket és a legvidámabb élményeimet. Őrjítő haragot és a legfelhőtlenebb vidámságot... Két csodálatos közös gyermeket, az együtt szülővé válást, a világ számtalan pontjának, az élet megannyi nehézségének és csodájának kéz a kézben megtapasztalását...
A magyar szépségkirálynő bevallotta, hogy egész nap tudná sorolni az elmúlt időszak rossz és jó pillanatait. Hozzátette, hogy a kapcsolatukat tekintve ezek az évek nehezek voltak.
Milyen most? A valaha volt legkönnyebb... ha "csak" ilyen marad is, boldogan vállalom, és élem le így az életemet. De bízom benne, hogy ezzel a munkával, így haladva csak felfelé mehetünk!
Dobó Ági elárulta, hogy a hegyeknek, a hónak, és a snowboardnak köszönhetik, hogy megismerték egymást, így kapóra jött, hogy múlt héten két kisfiúkkal, Benedikttel és Nataniellel együtt elutaztak az ausztriai hegyekbe egy kis snowboardos kirándulásra.
Egy újabb csodálatos emlékanyag...
- tette hozzá a rengeteg családi fotóhoz a kiruccanásukról.
