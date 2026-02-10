"Ma 16 éve vagyunk egy pár" – megható bejegyzést osztott meg Dobó Ági

"Ma 16 éve vagyunk egy pár... 16 éve ezekben a percekben érkeztünk a fiumei úti baleseti kórházba" – kezdte visszamelékezését Dobó Ági, aki nemcsak évfordulót, hanem egy meglehetősen emlékezetes balesetet is ünnepel ma párjával, Kis Csabával.

16. évfordulóját ünnepli Dobó Ági és párja Fotó: Mediaworks Archív

Balesettel indult Dobó Ági szerelmi története

Dobó Ági megható bejegyzésben egészen 16 évet utazott vissza az időben, hogy megossza szerelme történetét, ami egy csonttöréssel indult.

A szombati Playes buliban azt mondtad, megtanítasz snowboardozni... Nem voltam biztos benne, hogy akarom én ezt a randit vagy sem, de a barátnőim azt mondták, mit veszíthetek... Elmentem, és pár órával később Mátraszentistvánon, az utolsó csúszásnál eltörtem a kezemet...

- írta a modell.

Azóta tudom, mit veszítettem volna, ha nem megyek: életem legnehezebb, de legszebb éveit. A leggyötrőbb időszakokat, de a legnagyobb gyönyört is. Elképesztő mélypontokat és elképzelhetetlen magasságokat. Keserű könnyeket és a legvidámabb élményeimet. Őrjítő haragot és a legfelhőtlenebb vidámságot... Két csodálatos közös gyermeket, az együtt szülővé válást, a világ számtalan pontjának, az élet megannyi nehézségének és csodájának kéz a kézben megtapasztalását...

A magyar szépségkirálynő bevallotta, hogy egész nap tudná sorolni az elmúlt időszak rossz és jó pillanatait. Hozzátette, hogy a kapcsolatukat tekintve ezek az évek nehezek voltak.

Milyen most? A valaha volt legkönnyebb... ha "csak" ilyen marad is, boldogan vállalom, és élem le így az életemet. De bízom benne, hogy ezzel a munkával, így haladva csak felfelé mehetünk!

Dobó Ági elárulta, hogy a hegyeknek, a hónak, és a snowboardnak köszönhetik, hogy megismerték egymást, így kapóra jött, hogy múlt héten két kisfiúkkal, Benedikttel és Nataniellel együtt elutaztak az ausztriai hegyekbe egy kis snowboardos kirándulásra.

Egy újabb csodálatos emlékanyag...

- tette hozzá a rengeteg családi fotóhoz a kiruccanásukról.