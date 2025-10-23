Földrengés sújtotta Dobó Ágiék otthonát Costa Ricán

Dobó Ági és gyermekei a tavalyi évben is kint éltek Costa Ricán, ahol a gyerekek iskolába is jártak. A nyáron azonban hazaköltöztek, és mindenki azt hitte, hogy vége az egy éves projektnek, mivel a gyerekek elvégezték a kötelező vizsgákat, így tudták volna Magyarországon folytatni a tanulmányaikat. A modell azonban mindenkit meglepett, amikor szeptemberben bejelentette, hogy ismét visszautaztak a közép-amerikai kontinensre.

Dobó Ági férje, Kis Csaba nem költözött külföldre a család többi tagjával (Fotó: Mediaworks Archív)

Dobó Ági közösségi oldalán gyakran oszt meg élménybeszámolókat Costa Ricából, ám tegnap este lesokkolta követőit, amikor egy földrengésről írt Instagram-történetében.

Tegnap éjszaka 6.1-es földrengésre riadt fel az egész környékünk. Mozogtak a falak, a lámpák, alattunk az ágy... És bár az intenzív szeizmikus mozgás mindennapos, ez most erősnek számított

– írta közösségi oldalán a modell. Az ilyen erősségű földrengések akár komolyabb sérülést is okozhatnak nagyobb városokban.

Dobó Ági nyugalomra intette követőit

Megnyugtattak minket, hogy olyan szigorú és komoly statikai követelmények vannak Costa Ricán, hogy ennél erősebb földrengéseket is kibírnának az itteni épületek

– intett mindenkit nyugalomra a modell, akinek elmondása szerint még helyére kell tenni mindent magában, mielőtt komolyabban beszámol a természeti katasztrófáról.

Dobó Ági gyerekeivel vészelte át a nagy erősségű természeti katasztrófát (Fotó: Instagram)

A modell az elmúlt időben, ahogy lapunk is megemlítette, hazautazott és bevallotta, hogy nehéz ez a kétlaki élet, amit jelenleg is él, persze nem csak a természeti katasztrófák miatt.

Sajnos, így sem tudtam sokakkal találkozni, akikkel szerettem volna, de őszinte leszek, ez az egyik legnehezebb dolog abban, ha az ember részben (vagy egészben) külföldön él..., hogy amikor hazatér, jól ossza fel magát, és ossza be az idejét. Évek óta mesélnek erről a barátaim, hogy mennyire nehéz jól kezelni azt, hogy hazatérve mindenki szeretne belőlük egy darabot

– írta korábban közösségi oldalán Dobó Ági, akinek elmondása szerint kisebb honvágya van az itthoni barátok miatt.

Dobó Ági kisfiával pihent a földrengés után

A természeti katasztrófa után nem hagyta egyedül az édesanya a kisfiát, együtt töltötték az estét. Az ilyen meghökkentő történések után természetes, hogy a család lesz a legfontosabb, amiről a kép is árulkodik.