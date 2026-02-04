Újpesti lakóteleptől a BOK Csarnokig – Curtis önvallomása a hitről és alázatról

A rapper 14 évvel ezelőtti pillanatot idézett fel, amikor édesanyjának segített havat lapátolni Újpesten. Az azóta megtett út szinte felfoghatatlan, mégis ezek az emlékek adják számára a legnagyobb kapaszkodót. Curtis egy megható emléket idézett fel, amely nemcsak a múltjáról, hanem arról is szól, hogyan maradt két lábbal a földön a sikerek ellenére.

Curtis 14 éve még havat lapátolt gondnok édesanyjával (Fotó: Mediaworks archív)

Curtis 14 éve még teljesen más életet élt

Curtis a közösségi oldalán osztott meg néhány 14 évvel ezelőtti régi képet, amelyen édesanyjával havat lapátol egy újpesti lakótelepen. Akkoriban az édesanyja gondnokként dolgozott, egy óriási ház és annak környéke tartozott hozzá, a takarítástól a rendben tartásig minden az ő feladata volt. Curtis számára természetes volt, hogy segít: „Így nőttünk fel, hogy édesanyámat rendszeresen segítettük, miután édesapám elment, és egyedül nevelt engem.”

A Bors újságírójának mesélt arról, mennyire különös érzés volt szembesülni ezzel az emlékkel. Elmondása szerint a közösségi oldalak néha kendőzetlenül őszinték: feldobják a múltat, és emlékeztetik az embert arra, honnan indult.

Én ugye szoktam mondani, hogy én újpesti, lakótelepi gyerek vagyok – és ez egy nagyon kedves emlék, amit megosztottam. Édesanyámmal éppen havat lapátoltunk, még együtt éltem ekkor vele. Már abbahagytam a focit és rappeltem aktívan, a környéken már ismertek. Döbbenetes belegondolni, hogy alig két hónappal később kiadtuk a Belehalok című dalt, ami megváltoztatta az életemet

– mesélte Curtis a képek készültekor megélt emlékeit.

„Egy vagyok közülük”

A földön maradásban nagy szerepe van a családjának és a baráti körének is.

Ami a Belehalokkal jött és amit most élek, azt nem láttam jönni. Nyilván alapból fontos, hogy legyenek álmaink és higgyünk benne, merjünk többet belelátni, mint amit a külvilág lát, hisz. Így tudjuk elérni. De hogy ilyen szintig jussak, jussunk a zenekarral – ezt nem hittem el. Olyan távolinak tűnt a panelrengetegben, pláne nézve ezeket a képeket is, ahogy havat lapátolok. Messzinek, távolinak, hihetetlennek tűnik.

A siker azonban nem szállt a fejébe. Curtis szerint ezek az emlékek önismereti utazásra hívják, és visszarántják a talajra. Úgy érzi, amit most él, az áldás, és bár sok tehetséges magyar van, valamiért neki sikerült, amiért nagyon hálás az Istennek. Éppen ezért üzeni a fiataloknak: merjenek hinni magukban és az álmaikban.