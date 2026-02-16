Curtis felesége ezt az egy dolgot képtelen lenne megbocsátani

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 2026-os A Nagy Duett évadának egyik legizgalmasabb páros lesz Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit.

A Nagy Duett 2026 Széki Attila azaz Curtis és Barnai Judit

Fotó: nanasipal / TV2

Egy dolgot nem tudna Judie megbocsátani Curtisnek

Az egyik legkedveltebb hazai sztárpár szerelmi élete hat évvel ezelőtt a Balaton partján vette kezdetét. Azóta sok mindent megéltek már egymás oldalán. De kapcsolatuk minden döccenővel csak erősebb és erősebb lett. A kosaras nemrég Kapi Levente Youtube csatornáján futó műsorának a vendége volt, ahol több mindenről is mesélt.

Judie felidézte, hogy kezdetben csak annyit tudott Curtis kapcsán, hogy zenél. A sport világa zárt, korábban csak a Nemzeti Sportot olvasta. A randizásuk előtt keresett rá választottja nevére, és szembesült a róla szóló hírekkel.

Kapcsolatuk ráadásul pillanatok alatt a nyilvánosság elé került, amire nem igazán volt ideje felkészülni. Egyik napról a másikra került a címlapokra és kezdték Curtis párjaként emlegetni.

„Egy hétre felfüggesztettek, mert akkoriban volt a Covid-helyzet, és nem mehettünk zárt térbe. A kikerült fotón Atival egy teraszon ülünk. Ezek után a vezetőség úgy döntött, addig nem találkozhatok a csapattársaimmal, amíg meg nem érkezik a negatív tesztem”

– idézte fel a kezdeti nehézségek kapcsán Barnai Judit.

Ám Curtis megszolgálta a bizalmát, a szerelmét és a kitartását. Azóta már férj és feleség, akik imádják egymást. Egyetlen egy dolog van csak, amit a mai napig nem tudna megbocsátani Judie: mégpedig a megcsalás. Főleg annak fényében, alaposan megküzdött azért, hogy le tudja győzni a féltékenységét.

Nem hiszem, hogy meg tudnám neki bocsátani. Hatalmasat csalódnék benne emberként

– szögezte le Curtis felesége, Judie.