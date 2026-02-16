Curtis felesége ezt az egy dolgot képtelen lenne megbocsátani

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 2026-os A Nagy Duett évadának egyik legizgalmasabb páros lesz Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit.
Az egyik legkedveltebb hazai sztárpár szerelmi élete hat évvel ezelőtt a Balaton partján vette kezdetét. Azóta sok mindent megéltek már egymás oldalán. De kapcsolatuk minden döccenővel csak erősebb és erősebb lett. A kosaras nemrég Kapi Levente Youtube csatornáján futó műsorának a vendége volt, ahol több mindenről is mesélt.
Judie felidézte, hogy kezdetben csak annyit tudott Curtis kapcsán, hogy zenél. A sport világa zárt, korábban csak a Nemzeti Sportot olvasta. A randizásuk előtt keresett rá választottja nevére, és szembesült a róla szóló hírekkel.
Kapcsolatuk ráadásul pillanatok alatt a nyilvánosság elé került, amire nem igazán volt ideje felkészülni. Egyik napról a másikra került a címlapokra és kezdték Curtis párjaként emlegetni.
„Egy hétre felfüggesztettek, mert akkoriban volt a Covid-helyzet, és nem mehettünk zárt térbe. A kikerült fotón Atival egy teraszon ülünk. Ezek után a vezetőség úgy döntött, addig nem találkozhatok a csapattársaimmal, amíg meg nem érkezik a negatív tesztem”
– idézte fel a kezdeti nehézségek kapcsán Barnai Judit.
Ám Curtis megszolgálta a bizalmát, a szerelmét és a kitartását. Azóta már férj és feleség, akik imádják egymást. Egyetlen egy dolog van csak, amit a mai napig nem tudna megbocsátani Judie: mégpedig a megcsalás. Főleg annak fényében, alaposan megküzdött azért, hogy le tudja győzni a féltékenységét.
Nem hiszem, hogy meg tudnám neki bocsátani. Hatalmasat csalódnék benne emberként
– szögezte le Curtis felesége, Judie.
