„Olyan jó néha rosszalkodni" - Curtis felesége kemény sztorit osztott meg

Széki-Barnai Judit, azaz Judie nemrég Lakatos Levente podcast műsorának vendége volt, és a kosárlabda is szóba került. Curtis felesége jelenleg Cegléden és a magyar válogatottban szerepel, és elárulta, nem riad vissza a kemény játéktól. Sőt, kifejezetten élvezi - idézte őt a Bama.
Tényleg nagyon szeretem. A Péccsel játszottunk múlt héten, na ott nincs könyörület náluk. Ott a gatyádat is leszedik mérkőzés közben, de ezt én csipázom. Erre csak rátett egy lapáttal, amikor a Zseljko lett az edzőjük, akit egy baromi jó szakembernek tartok. Szerintem minden sportágnak megvan a maga keménysége és olyan jó néha rosszalkodni a pályán. Rejtve, hogy a bíró ne lássa. Jó érzés egy kicsit erőt fitogtatni, keménységet mutatsz és amúgy jól esik az embernek, amikor te nyersz ezzel szembe, tudod, az olyan jó
- vallotta be Judie.
