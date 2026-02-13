Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Olyan jó néha rosszalkodni" - Curtis felesége kemény sztorit osztott meg

curtis
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 06:15
barnai juditszéki - barnai judit
Széki-Barnai Judit jelenleg a Ceglédet erősíti és a magyar női kosárlabda-válogatottba is bekerült. Curtis felesége elárulta, szeret rosszalkodni a pályán.
Széki-Barnai Judit, azaz Judie nemrég Lakatos Levente podcast műsorának vendége volt, és a kosárlabda is szóba került. Curtis felesége jelenleg Cegléden és a magyar válogatottban szerepel, és elárulta, nem riad vissza a kemény játéktól. Sőt, kifejezetten élvezi - idézte őt a Bama.

curtis felesége Széki-Barnai Judit
Széki-Barnai Judit, Curtis felesége a magyar válogatott erőssége is
Fotó: Dömötör Csaba

Curtis felesége élvezi a kemény játékot

Tényleg nagyon szeretem. A Péccsel játszottunk múlt héten, na ott nincs könyörület náluk. Ott a gatyádat is leszedik mérkőzés közben, de ezt én csipázom. Erre csak rátett egy lapáttal, amikor a Zseljko lett az edzőjük, akit egy baromi jó szakembernek tartok. Szerintem minden sportágnak megvan a maga keménysége és olyan jó néha rosszalkodni a pályán. Rejtve, hogy a bíró ne lássa. Jó érzés egy kicsit erőt fitogtatni, keménységet mutatsz és amúgy jól esik az embernek, amikor te nyersz ezzel szembe, tudod, az olyan jó

- vallotta be Judie.

@creatortv_hu Széki-Barnai Judit, azaz Judie a Levente Klubjában! Lelkizünk karrierről, magánéletről és arról, milyen nyomást jelenthet a reflektorfény. ✨ Nézd meg a CreatorTV-n! 🔥 #judie #leventeklubja #creatortv #yournextepisode ♬ eredeti hang - 🔹 CreatorTV🔹

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

