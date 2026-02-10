Olvadozunk: nagyon aranyos fotót mutatott a kisfiáról Curtis

Curtisről közismert, hogy nagyon szereti a kisfiát. Gyakran oszt meg róla különböző bejegyzéseket a közösségi oldalán.
A rapper most egy újabb fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán, amellyel a rajongókat azonnal elbűvölte. A képen Curtis kisfia, Doncsi látható az Újpest FC mezében. A rapper mindössze négy lila szivecskét tett a poszthoz, de valóban nem is kellett több, hiszen a kisfiú egy szempillantás alatt elkápráztatta a követőket.
Az életben a legnagyobb dolgok egyike. Remélem sok büszkeséget hoz majd nekünk!
- írta Meggyes Dávid a kommentek között.
Apa legnagyobb büszkesége. Doncsi nagyon sok sikert kívánok neked
- fogalmazott egy másik hozzászóló.
Aztaaa már milyen nagy! Sok sikert kívánok legkisebb lila
- jegyezte meg egy másik kommentelő.
Mutatjuk a Doncsiról készült fotót:
