Olvadozunk: nagyon aranyos fotót mutatott a kisfiáról Curtis

Curtisről közismert, hogy nagyon szereti a kisfiát. Gyakran oszt meg róla különböző bejegyzéseket a közösségi oldalán.

Curtis Fotó: MATE KRISZTIAN

Curtis nagyon aranyos fotót mutatott a kisfiáról

A rapper most egy újabb fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán, amellyel a rajongókat azonnal elbűvölte. A képen Curtis kisfia, Doncsi látható az Újpest FC mezében. A rapper mindössze négy lila szivecskét tett a poszthoz, de valóban nem is kellett több, hiszen a kisfiú egy szempillantás alatt elkápráztatta a követőket.

Az életben a legnagyobb dolgok egyike. Remélem sok büszkeséget hoz majd nekünk!

- írta Meggyes Dávid a kommentek között.

Apa legnagyobb büszkesége. Doncsi nagyon sok sikert kívánok neked

- fogalmazott egy másik hozzászóló.

Aztaaa már milyen nagy! Sok sikert kívánok legkisebb lila

- jegyezte meg egy másik kommentelő.

Mutatjuk a Doncsiról készült fotót: