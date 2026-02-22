Cooky otthonaként gondol Magyarországra: Nem szeretnénk elköltözni

A francia származású dj nem tudná máshol elképzelni az életét, csakis Magyarországon. Cooky elmondása szerint a család számára a legfontosabb, és amíg a gyerekek és felesége boldogok, addig nem is fordul meg fejében a költözés kérdése. A kétgyermekes családapa azt is kiemelte, hogy a biztonság egy hihetetlenül fontos kérdés neki, mivel nemcsak saját magára kell ebben a témában gondolnia, hanem gyermekeire is.
Mindent ez az ország adott nekem, a családomat és a karrieremet is. Azt szeretem még Magyarországban, hogy mindenki elfogadott és nem találkoztam rosszindulatú emberekkel. Ebben az országban jelenleg minden pozitív, hát ha negatív lenne, akkor nem lennénk itt. Nekem meglenne a lehetőségem, hogy elhagyjam az országot, mivel van kettős állampolgárságom, de nincs ilyen tervben, mert nem érzem, hogy menekülni kellene
– mondta lapunknak a francia lemezlovas.
Cooky gyermekei miatt érzi azt, hogy családjának Magyarországon van a helye. „Hol születtek a fiaim? Milyen nyelven beszélnek? Magyarul. Magyarország a két gyerekem hazája. Nincs olyan, hogy mennénk Dubajba vagy Szingapúrba lakni” - jelentette ki a Rádió 1 műsorvezetője.
Nyilván Európán belül ez az ország nagyon biztonságos. A fiatalok tudnak menni szórakozni, az emberek nyugodtan sétálhatnak az utcán és nem kell félniük, hogy bármilyen támadás fogja őket érni. Ezeket nem én mondom, hanem a statisztikákon is látszanak ezek az információk
– árulta el a híres lemezlovas, aki kiemelte, hogy a következő generációnak is fontos, hogy biztonság legyen az országban.
