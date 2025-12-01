Cooky: Ami most van, jó ahogy van!

Cooky Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy ami jól működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!

Cooky szerint értékeljük, ami jól működik

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Olvastam, hogy az ellenzék azon akar változtatni, amit megszoktunk... Tudjuk, hogy működik, miért akarnánk változtatni?! Ami most van, jó ahogy van!

- fejtette ki Cooky. Kiemelte, semmihez nem szabad nyúlni, ami jól működik.

Cooky azt is elmondta, édesapja, aki sajnos 10 évvel ezelőtt elhunyt, tipikusan az az ember volt, aki mindig pár év után jött rá, hogy ha működött valami, nem szabadott volna piszkálni.

