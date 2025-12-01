Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cooky: Ami most van, jó ahogy van!

Cooky
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 14:07 / FRISSÍTÉS: 2025. december 01. 14:20
véleménykormány
A maga részéről nem változtatna semmin. Cooky az ellenzéket kritizálta.
Bors
A szerző cikkei

Cooky Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy ami jól működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni! 

Cooky szerint értékeljük, ami jól működik
Cooky szerint értékeljük, ami jól működik
Fotó: Máté Krisztián /   Bors

Olvastam, hogy az ellenzék azon akar változtatni, amit megszoktunk... Tudjuk, hogy működik, miért akarnánk változtatni?! Ami most van, jó ahogy van! 

- fejtette ki Cooky. Kiemelte, semmihez nem szabad nyúlni, ami jól működik.

Cooky azt is elmondta, édesapja, aki sajnos 10 évvel ezelőtt elhunyt, tipikusan az az ember volt, aki mindig pár év után jött rá, hogy ha működött valami, nem szabadott volna piszkálni.

A teljes videót itt nézheted meg Cooky véleményéről

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu