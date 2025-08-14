UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Káprázatos a látvány: fürdőruhára vetkőzött Keleti Andrea

szexi
2025. augusztus 14.
Keleti Andreafürdőruhavillantás
Tüzes fotókkal jelentkezett a csinos táncosnő.

Keleti Andrea előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Ami érthető is, hiszen a csinos táncosnő már túl az ötödik ikszen is elképesztően néz ki.

Keleti Andrea
Keleti Andrea egyberészes fürdőruhában mutatta meg hihetetlen alakját Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ezt pedig most megint bizonyította. Keleti Andrea friss fotókat osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen többek között egy szexi, egyberészes fürdőruhában is látható egy csúszda tetején. A látvánnyal a rajongók sem tudtak betelni, záporoztak is a tűz, és a szivecskés emojik a hozzászólásban.

 

