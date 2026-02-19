A Bódi lányok – Bódi Hunor és Bódi Megyer párjai – a Creator TV vendégei voltak, ahol természetesen szóba kerültek a Bódi testvérek is. Itt szólták el magukat arról, hogy az ikrek a minap alaposan összekaptak, mégpedig A Nagy Duett egyik próbáján. Bódi Dóri, Megyer felesége a részleteket is elárulta, mi okozta a balhét közöttük. “Hunor nem tudta megtanulni a szöveget” – derült ki az apróságnak tűnő konfliktus oka.

A Nagy Duett 2026-ban Péterffy Lilivel szálltak versenybe (Fotó: Szabolcs László)

A Bódi tesókban felmerült, hogy feladják A Nagy Duettet

A fiúk már A Nagy Duett első adása után elgondolkoztak azon, hogy feladják a versenyt, ami megalapozhatta ezt a hevült légkört közöttük. Ez a viselkedés nem lehet meglepő a közönség számára, hiszen a páros már az Ázsia Expressz műsorában sem maradt konfliktus nélkül. Emlékezzünk csak vissza, amikor Fodor Rajmunddal és Ungvári Miklóssal kaptak össze. De mindez már a múlté, most a jelenlegi feladatukra, A Nagy Duettre próbálnak összpontosítani. Talán éppen ezért esett nekik olyan rosszul az első élő show-ban kapott negatív kritika a zsűritől.

Vajon eléri Péterffy Lili, hogy megtanulják az Bódi ikrek a dalszöveget?

(Fotó: nanasipal/TV2)

Péterffy Lili kiállt a Bódi fivérek mellett

Teljesen érthető, hogy mesterük, Péterffy Lili is megvédtek az ikreket.

Azt kell mondjam egyébként, hogy nagyon lelkesek a fiúk, nagyon sok ötletük van.

„Ahhoz képest, hogy most csinálják először, folyamatosan jönnek az ötleteikkel, amik még jók is. Viszont egyikőjük sem beszél angolul, szóval már a legelején egy hatalmas kihívással néztünk szembe. De szorgalmasan bemagolták a szöveget, nem is lehet észrevenni, hogy egy kukkot sem tudnak angolul” – nyilatkozta A Nagy Duett adásában Péterffy Lili Lelle.

A Nagy Duett 8. évadának második élő show-ja február 22-én látható a TV2-n, 18.55-kor.