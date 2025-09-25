Békefi Viki és férje megmutatták otthonukat

Békefi Viki és Feng Ya Ou életük legizgalmasabb időszakát élik, közös otthonukat építik fel, amely majd az álmaikat is túlszárnyalja. A Tények Plusz már látta is a készülő házat, ahol zajlanak a munkálatok.
Békefi Viki és férje betekintést nyújtott a készülő ház munkálataiba. A sztárpár megmutatta a stábnak a nappalit, a hálószobát, még bútorvásárláshoz is ment velük a kamera.
Jelenleg egy kétgenerációs családi házban élnek Békefi Viki édesanyjával, aki bár mindenben segíti a szerelmespárt, de érzik, hogy eljött az ideje az önállósodásnak. Mint minden ember életében, a költözés Vikiéknek is hatalmas változás lesz.
„Most benne vagyunk a mélyvízben, hiszen Viki anyukája elutazott, így belekóstoltunk abba, milyen, amikor csak hárman vagyunk. De hamar kiderült, hogy nagyon jól működünk” - mondta Feng Ya Ou.
A ház tervezésénél figyelembe vették, hogy mi minden fontos számukra, szeretteiket is beleértve.
Azért csináltattunk ekkora teraszt, hogy a családunk és a barátaink elférjenek rajta, ha átjönnek vendégségbe
- jegyezte meg vidáman az énekesnő.
Munkájuk mindkettejük életét elfoglalja, emiatt Feng Ya Ou távol van sokszor. Emiatt is tökéletes, hogy épül otthonuk, amelyben a jövőben egy stúdió is helyet kap, ami könnyebbség lesz a pár számára. Sűrű időszakot élnek meg, de kitartanak álmuk mellett és hiszik, hogy a végén egy szeretetteljes otthonban folytathatják tovább közös útjukat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.