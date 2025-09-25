Békefi Viki és férje megmutatták otthonukat

Békefi Viki és Feng Ya Ou életük legizgalmasabb időszakát élik, közös otthonukat építik fel, amely majd az álmaikat is túlszárnyalja. A Tények Plusz már látta is a készülő házat, ahol zajlanak a munkálatok.

Békefi Viki és Ya Ou közös otthona épül

Békefi Viki és férje betekintést nyújtott a készülő ház munkálataiba. A sztárpár megmutatta a stábnak a nappalit, a hálószobát, még bútorvásárláshoz is ment velük a kamera.

Jelenleg egy kétgenerációs családi házban élnek Békefi Viki édesanyjával, aki bár mindenben segíti a szerelmespárt, de érzik, hogy eljött az ideje az önállósodásnak. Mint minden ember életében, a költözés Vikiéknek is hatalmas változás lesz.

„Most benne vagyunk a mélyvízben, hiszen Viki anyukája elutazott, így belekóstoltunk abba, milyen, amikor csak hárman vagyunk. De hamar kiderült, hogy nagyon jól működünk” - mondta Feng Ya Ou.

A ház tervezésénél figyelembe vették, hogy mi minden fontos számukra, szeretteiket is beleértve.

Azért csináltattunk ekkora teraszt, hogy a családunk és a barátaink elférjenek rajta, ha átjönnek vendégségbe

- jegyezte meg vidáman az énekesnő.

Munkájuk mindkettejük életét elfoglalja, emiatt Feng Ya Ou távol van sokszor. Emiatt is tökéletes, hogy épül otthonuk, amelyben a jövőben egy stúdió is helyet kap, ami könnyebbség lesz a pár számára. Sűrű időszakot élnek meg, de kitartanak álmuk mellett és hiszik, hogy a végén egy szeretetteljes otthonban folytathatják tovább közös útjukat.