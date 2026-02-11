Kísérteties a hasonlóság: Meglepőek az egybeesések Bereczki Zoltán válásainál

Nemrég derült ki, hogy véget ért Bereczki Zoltán és Bata Éva házassága. A hír sokakat meglepett, hiszen a pár hosszú ideig harmonikus családként jelent meg a nyilvánosság előtt, csakúgy, mint a színész Szinetár Dórától való válása előtt.

Bereczki Zoltán újabb válása mindenkit meglepett, Bata Évával való házassága is véget ért (Fotó: MediaWorks Archív)

Bereczki Zoltán első válása

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra 2005-ben házasodtak össze. Kapcsolatuk a magyar művészvilág egyik legismertebb színészházasságának számított. Közös kislányuk, Zorka Veronika 2007 decemberében született meg. Bár kívülről a rajongók legtöbbször egy rendkívül harmonikus párkapcsolatot láttak, hét évvel házasságkötésük után végül úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják.

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán válása után mindketten egy másik színész mellett találták meg a boldogságot (Fotó: Archív)

2012-ben közösen jelentették be a válásukat, amelyet 2013-ban mondtak ki hivatalosan. Akkoriban sokakat sokkolt a döntés, hiszen a pár frigyét sokáig mintaszerű kapcsolatként tartották számon.

Bereczki Zoltán és Bata Éva válása mindenkit meglepett

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra a válásuk után megtalálták a boldogságot, ráadásul mindketten egy színész mellett kötöttek ki. Szinetár Dóra Makranczi Zalánnal alkot azóta is egy párt, akivel össze is házasodtak és egy közös gyermekük is született. Bereczki Zoltán és Bata Éva pedig a Centrál Színház Nemek és igenek című előadása kapcsán szerettek egymásba. Kapcsolatuk 2019-es megismerkedésük után hamar komolyra fordult, ugyanis 2021 augusztusában megszületett közös kislányuk, Flóra, majd nem sokkal később össze is házasodtak.

Bereczki Zoltán Bata Éva mellett találta meg a boldogságot, most úgy tűnik, ez a házasság is zátonyra futott (Fotó: Archív)

A pár hosszú ideig kiegyensúlyozottnak tűnt, közösen nevelték gyermeküket, és ritkán szerepeltek a bulvárhírekben. Éppen ezért érte váratlanul a közvéleményt, amikor kiderült, hogy külön utakon folytatják.

A szakítás időzítése azonban különösen figyelemre méltó, ugyanis Flóra öt éves, éppen úgy, mint Bereczki első házasságából született gyermeke az akkori válása idején. Ráadásul mindkét házasság igazi színész-házasság volt, amely a külvilág felé még az utolsó pillanatokban is stabilnak és megingathatatlannak tűnt. Az a tény is kísérteties hasonlóságot mutat, hogy a színész-énekes minkét feleségét egy közös munka során ismerte meg és így mélyült el a kapcsolatuk, de házasságukat is jellemezte a közös munka.