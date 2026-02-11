Kísérteties a hasonlóság: Meglepőek az egybeesések Bereczki Zoltán válásainál

Nemrég derült ki, hogy véget ért Bereczki Zoltán és Bata Éva házassága. A hír sokakat meglepett, hiszen a pár hosszú ideig harmonikus családként jelent meg a nyilvánosság előtt, csakúgy, mint a színész Szinetár Dórától való válása előtt.
Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra 2005-ben házasodtak össze. Kapcsolatuk a magyar művészvilág egyik legismertebb színészházasságának számított. Közös kislányuk, Zorka Veronika 2007 decemberében született meg. Bár kívülről a rajongók legtöbbször egy rendkívül harmonikus párkapcsolatot láttak, hét évvel házasságkötésük után végül úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják.
2012-ben közösen jelentették be a válásukat, amelyet 2013-ban mondtak ki hivatalosan. Akkoriban sokakat sokkolt a döntés, hiszen a pár frigyét sokáig mintaszerű kapcsolatként tartották számon.
Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra a válásuk után megtalálták a boldogságot, ráadásul mindketten egy színész mellett kötöttek ki. Szinetár Dóra Makranczi Zalánnal alkot azóta is egy párt, akivel össze is házasodtak és egy közös gyermekük is született. Bereczki Zoltán és Bata Éva pedig a Centrál Színház Nemek és igenek című előadása kapcsán szerettek egymásba. Kapcsolatuk 2019-es megismerkedésük után hamar komolyra fordult, ugyanis 2021 augusztusában megszületett közös kislányuk, Flóra, majd nem sokkal később össze is házasodtak.
A pár hosszú ideig kiegyensúlyozottnak tűnt, közösen nevelték gyermeküket, és ritkán szerepeltek a bulvárhírekben. Éppen ezért érte váratlanul a közvéleményt, amikor kiderült, hogy külön utakon folytatják.
A szakítás időzítése azonban különösen figyelemre méltó, ugyanis Flóra öt éves, éppen úgy, mint Bereczki első házasságából született gyermeke az akkori válása idején. Ráadásul mindkét házasság igazi színész-házasság volt, amely a külvilág felé még az utolsó pillanatokban is stabilnak és megingathatatlannak tűnt. Az a tény is kísérteties hasonlóságot mutat, hogy a színész-énekes minkét feleségét egy közös munka során ismerte meg és így mélyült el a kapcsolatuk, de házasságukat is jellemezte a közös munka.
Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a válás ritkán hirtelen döntés eredménye.
A válás általában egy hosszú folyamat végpontja. Sokszor évek alatt halmozódnak fel a megoldatlan konfliktusok, a csalódás és a feszültség. A gyermek érkezése után gyakran háttérbe szorul a párkapcsolat ápolása, ami idővel komoly problémákhoz vezethet. Ez az az időszak, amikor a kisgyermekes lét legnehezebb szakasza lezárul, és a felek szembesülnek azzal, mi maradt meg a kapcsolatukból. Ilyenkor sokaknál kicsúcsosodnak az addig elnyomott vagy ki nem mondott problémák
– fejtette ki a szakember.
Makai Gábor szerint Bereczkiék most juthattak el erre a pontra. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy egy színészházaspárnak bizony nincs könnyű dolga.
Azt gondolom, hogy nem hétköznapi élet a színészeké, persze ez akár össze is kovácsolhatja őket. Önmagában nem feltétlenül kell, hogy rontsa a hosszútávú kapcsolat esélyét, hogy mindketten ebben a szakmában mozognak, főleg ha az ebből fakadó ütközéseket, nehézségeket idejében felismerik. A színészélet nem egyszerű, sokkal nagyobb tudatosságra van szükség és sokkal nagyobb szervezőképesség szükséges
– zárta gondolatait Makai Gábor pszichológus.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.