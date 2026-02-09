Visszatért Szomáliába az Ázsia Expressz kimenekített sztárja: az országba sem akarták beengedni

Az Ázsia Expressz 4. évadának szereplője, Kafi Rea Milla Szomáliából menekült Magyarországra 13 évvel ezelőtt. Akkor édesanyja segített neki, aki embercsempészekre bízta, hogy ne kelljen hozzámennie egy férfihoz, akivel az apja állapodott meg. A modell azóta letelepedett Budapesten, sőt tavalyelőtt férjhez ment, 2025-ben pedig a kisfia is megszületett. Mindezek ellenére nagyon hiányzott neki a szomáliai családja, ezért úgy döntött, hogy több mint 10 év után visszatér a szülőföldjére, ezzel nem kis kockázatot vállalva. Kafi most YouTube csatornáján mesélt az odaútról, aminek kapcsán az is kiderült, nem sokon múlt, hogy nem fordították vissza már a reptérről.

Az Ázsia Expressz 2023-as évadának sztárja, Kafi Szomáliából menekült Magyarországra (Fotó: Instagram)

Kafi Rea Milla menekülésének történetéből még film is született, olyan megrázó eseményeken kellett keresztülmennie, mire otthonra lelt Magyarországon, így a legtöbben biztosra vették, hogy sosem tér vissza Szomáliába. A fiatal anyuka most mégis repülőre szállt, hogy meglátogassa rég nem látott családját, ezzel vállalva azt, hogy akár még veszélybe is kerülhet kint. Ennek ellenére most úgy tűnik, néhány malőrtől eltekintve szerencsésen odaért.

Amikor foglaltam a repjegyet, azt hittem, hogy minden könnyen megy majd, mert direkt a legdrágább opciót választottam, hogy ne kelljen sokat várni, de egyáltalán nem így alakult. Budapestről utaztam Dubajba, majd onnan Szomáliába, és összesen körülbelül 6 órát kellett volna várnom a csatlakozásra, de az utolsó pillanatban lemondták a Dubajból induló gépet, így kiderült, hogy másfél napot kell ott töltenem a reptéren

– kezdte Kafi.

„Hiába írtam nekik, de senki sem tudott segíteni, mert bár megígérték, hogy intézkednek, de természetesen nem történt semmi. Így természetesen meg kellett várnom a másfél napot, szóval jó néhány órát töltöttem a reptéren, hogy ne két napra kelljen szállást keresnem, és csak másnap délután csekkoltam be egy szállodába, persze saját költségemre, azért, hogy le tudjak zuhanyozni, meg aludni pár órát” – mesélte a kalandos odaútról.

Az Ázsia Expressz Kafiját nem akarták beengedni az országba

Bár a modell azt hitte, hogy itt már véget értek a küzdelmei, de ez korántsem így volt. Ugyanis Szomáliába érve szembesült vele, hogy hiába van vízuma, fizetnie kell a belépésért.

A féltestvérem jött el értem, mert ott dolgozik a szomáliai repülőtéren. De kiderült, amikor be akartam lépni az országba, hogy valamilyen adót kell fizetni azért, hogy beengedjenek. Kérdezték a testvéreim, hogy van-e készpénzem, mert kellene 60 dollár, de nálam csak kártya volt, mert nem gondoltam, hogy rögtön ott szükség lesz rá. Mutattam is, hogy van vízumom, mert azt már kifizettem, de azt mondták, hogy az nem számít, szóval a két testvérem rakta össze, és fizette ki a 60 dollárt, hogy beengedjenek az országba és ne küldjenek vissza

– mesélte felháborodva Kafi.