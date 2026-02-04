Visszatér Szomáliába az Ázsia Expressz kimenekített sztárja: kiderült, milyen veszély leshet Kafira

Az Ázsia Expressz Kafiját ma már sikeres modellként ismerik Magyaroszágon, sőt 2024-ben férjhez is ment, majd tavaly megszületett kisfia, Jonatán. Ám a fiatal lány élete korántsem ilyen idillien indult, hiszen 14 éves korában szökött el Szomáliából, ahol édesapja egy házasságba akarta belekényszeríteni. A fiatal lány végül édesanyja segítségével rengeteg viszontagság árán eljutott ide, ahol új életet kezdett egyedül. Ám most kiderült, 11 év után úgy döntött, visszamegy Szomáliába, azt is elárulta, miért.
Kafi Rea Milla férje, Kovács Patrik kaszkadőr, és kisfia Jonatán mellett végre olyan életet élhet, amire mindig is vágyott, de nem titkolja, az édesanyja és a testvérei nagyon hiányoznak neki. Ezért most úgy döntött meglátogatja őket, még akkor is, ha ezzel veszélybe sodorja magát.
„Akármilyen hihetetlennek hangzik ez, még nekem is, de majdnem 11 év után vissza fogok menni. Megvan a repjegyem és a vízumom, mert arra is szükség van, mivel nem vagyok kettős állampolgár, csak magyar. Jonatán és Patrik, a férjem nem jönnek velem, csak egyedül utazom, mert nem tudom mennyire biztonságos hazamenni, ugyanis amellett, hogy tényleg nagyon drága a repjegy, a vallás miatt nem mentem már jó ideje, mert nagyon féltem” – kezdte Kafi a YouTube csatornáján.
Kafi Rea Milla édesanyja már több mint 10 éve nem látta a lányát, ami mindkettejüknek nagyon nehéz, különösen, hogy a családanya nemrég meg is sérült.
Most végre anyagilag is meg tudom engedni magamnak, hogy haza tudjak menni látogatóba, illetve azért is döntöttem így, mert ahogy anyukámmal beszéltem, láttam, hogy mennyire idősödik. Talán amiatt, hogy most már én is anyuka vagyok, át tudom érezni, hogy milyen lehet az, amikor évekig nem látod a gyerekedet. Én Jonatánnal el sem tudnám ezt képzelni, hamarabb meghalnék, mint, hogy ez megtörténjen
– vallotta be őszintén.
„Anyukám nemrég el is törte a lábát, és azt hiszem az volt az egyik ilyen mélypont számomra, mert belegondoltam, hogy nem tudnék együtt élni azzal, hogy ennyi éve nem találkoztunk, ha bármi történne vele. Ezért is megyek most, és lesz, ami lesz” – mesélte a modell.
Bár egyelőre nem tudni, hogy a modell számára biztonságos lesz-e a hazaút, de ő igyekszik a legrosszabbra is felkészülni. Ha pedig jól alakul a látogatás, még az is lehet, hogy legközelebb Jonatánt is magával viszi.
Újra meg kell tanulnom imádkozni, mert ott nem engedik meg, hogy valakinek más legyen a vallása, úgyhogy ez biztosan nehéz lesz, de igyekszem tisztelni azt a kultúrát is. Persze készülök arra is, hogy ha bármi történne, akkor hogyan tudnék segítséget kérni, mert ott nincsenek nagykövetségek, de vannak más szervezetek, akik segíthetnek. De remélem nem lesz, és ez egy jó élmény lesz
– árulta el.
„Ha minden rendben megy, akkor ki tudja, legközelebb talán Jonatánnal és Patrikkal megyek. Akkor végre az egész családom együtt lehetne, mert ez most olyan érzés mintha itt hagynám az egyik családom, azért hogy a másikkal lehessek. Fájdalmas, hogy mindig félig itt, félig ott vagyok, és sosem teljes a szívem. De próbálom a pozitív oldalát nézni, hogy legalább tudom, hogy a férjem és a kisfiam biztonságban lesz itt Magyarországon” – tette még hozzá.
A témában megkérdeztük a mesterséges intelligenciát is, ami felsorolta milyen következményekkel és kockázatokkal járhat Kafi esetében a hazatérés. A mesterséges intelligencia szerint ez egy nagyon kockázatos lépés, ugyanis a kényszárházasság előli szökést becsületsértésnek tekintik a családdal szemben, aminek megtorlása lehet újabb kényszerházasság, fizikai bántalmazás, sőt akár fogva tartás is. Ritkább esetben pedig ez a vétség a lány életébe is kerülhet. Ezt persze enyhítheti, ha család megbocsájtott, vagy megváltozott a gondolkodásuk, esetleg az is, hogy férjénél van, amennyiben ezt el is fogadják. Emellett kiemelten fontos, hogy Kafi lehetőleg ne maradjon egyedül, és legyen helyi védelme is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.