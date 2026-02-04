Visszatér Szomáliába az Ázsia Expressz kimenekített sztárja: kiderült, milyen veszély leshet Kafira

Az Ázsia Expressz Kafiját ma már sikeres modellként ismerik Magyaroszágon, sőt 2024-ben férjhez is ment, majd tavaly megszületett kisfia, Jonatán. Ám a fiatal lány élete korántsem ilyen idillien indult, hiszen 14 éves korában szökött el Szomáliából, ahol édesapja egy házasságba akarta belekényszeríteni. A fiatal lány végül édesanyja segítségével rengeteg viszontagság árán eljutott ide, ahol új életet kezdett egyedül. Ám most kiderült, 11 év után úgy döntött, visszamegy Szomáliába, azt is elárulta, miért.

Kafi Rea Milla kora ellenére már rengeteg viszontagságot átélt életében, az Ázsia Expressz sztárja mégis visszatér a szülföldjére, ahonnan elmenekült (Fotó: Ladóczki Balázs / Origo)

Kafi Rea Milla férje, Kovács Patrik kaszkadőr, és kisfia Jonatán mellett végre olyan életet élhet, amire mindig is vágyott, de nem titkolja, az édesanyja és a testvérei nagyon hiányoznak neki. Ezért most úgy döntött meglátogatja őket, még akkor is, ha ezzel veszélybe sodorja magát.

„Akármilyen hihetetlennek hangzik ez, még nekem is, de majdnem 11 év után vissza fogok menni. Megvan a repjegyem és a vízumom, mert arra is szükség van, mivel nem vagyok kettős állampolgár, csak magyar. Jonatán és Patrik, a férjem nem jönnek velem, csak egyedül utazom, mert nem tudom mennyire biztonságos hazamenni, ugyanis amellett, hogy tényleg nagyon drága a repjegy, a vallás miatt nem mentem már jó ideje, mert nagyon féltem” – kezdte Kafi a YouTube csatornáján.

Az Ázsia Expressz sztárja az anyukája miatt megy haza

Kafi Rea Milla édesanyja már több mint 10 éve nem látta a lányát, ami mindkettejüknek nagyon nehéz, különösen, hogy a családanya nemrég meg is sérült.

Most végre anyagilag is meg tudom engedni magamnak, hogy haza tudjak menni látogatóba, illetve azért is döntöttem így, mert ahogy anyukámmal beszéltem, láttam, hogy mennyire idősödik. Talán amiatt, hogy most már én is anyuka vagyok, át tudom érezni, hogy milyen lehet az, amikor évekig nem látod a gyerekedet. Én Jonatánnal el sem tudnám ezt képzelni, hamarabb meghalnék, mint, hogy ez megtörténjen

– vallotta be őszintén.

„Anyukám nemrég el is törte a lábát, és azt hiszem az volt az egyik ilyen mélypont számomra, mert belegondoltam, hogy nem tudnék együtt élni azzal, hogy ennyi éve nem találkoztunk, ha bármi történne vele. Ezért is megyek most, és lesz, ami lesz” – mesélte a modell.