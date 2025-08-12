Hatalmas a boldogság, így éli meg az anyaságot Kafi Rea Milla

Mint arról korábban beszámoltunk, Kafi Rea Milla és Kovács Patrik nemrégiben szülői örömök elé nézett. Hat héttel ezelőtt ugyanis megszületett első gyermekük, Jonatán. Kafi a várandóssága során többször kiemelte, hogy nem ment könnyen a terhesség, de végül hiába várta, a szülés sem indult be magától. Egy héttel túlhordta a kisfiát, ami miatt végül szülésmegindításra volt szükség. Ezt követően azonban minden nagyon gyorsan történt, még az orvosok szerint is: Jonatán 3,5 óra vajúdást követően jött a világra.

Hat héttel ezelőtt született meg Kafi Rea Milla és férje kisfia. Fotó: Bognár Bogi / hot magazin

A szomáliai szupermodellnek és kaszkadőr férjének Jonatán megérkezését követően a legfontosabb a napi rutin kialakítása volt.

Megbeszéltük, hogyan osztjuk be az éjszakákat, hogy mind a ketten tudjunk egy pár órát egyben aludni

- mesélte Patrik a Mokka vendégeként, hozzátéve, azt hitte, hogy a kisfia születésével minden teljesen megváltozik majd, de tulajdonképpen az egész teljesen természetesen alakult.

Már nem tudjuk elképzelni az életünket úgy, hogy ő nincs

- tette hozzá, majd azt is elárulták, hogy milyen baba Jonatán:

Nagyon nyugis

- közölte egyszerűen Kafi, hozzátéve, a fia mosolyától szinte minden egyes alkalommal sírva fakad, akkora benne a szeretet. Mint mondták, Kafi eleinte ódzkodott attól, hogy a férje bent legyen a szülésnél, a végén azonban hálás volt neki, hogy mellette állt és abban támogatta, amiben csak tudta.