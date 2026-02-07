Stílusos a Nagy Ő! Méregdrága órában fűzi a csajokat Stohl András

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 07:30
Stohl András mindig figyel a megjelenésére, ami tetszik a rajongóknak és vélhetően a még versenyben lévő hölgyeknek is. A Nagy Ő karján nem mindennapi ketyegőt szúrtak ki a sasszemű tévénézők. Egy neves óraszakértő elmondta, hogy mennyibe is kerül a műsorvezető órája.
Bors
Bors

Javában zajlik a Nagy Ő, amiben Stohl András szívéért harcolnak a csinos hölgyek. Az eddigi epizódok alapján úgy tűnik, a színész Kiara Lorddal különösképp megtalálta a közös hangot, még egy vad csókcsata is kialakult kettejük között - ami a felnőttfilmes szerint nem feltétlen kellett volna, hogy ennyiben megálljon... András az egyik jelenetben azonban olyat villantott, ami többeknek is szemet szúrt. Egy fényes óra volt az, ami ezúttal felkeltette a rajongók figyelmét. 

Stohl András a Nagy Ő sajtóeseményén
A Nagy Ő Stohl András számára sok új kalandot hoz (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő 2026-ban is diktálja a trendet, de vajon mennyit kóstál Stohl András órája?

A közösségi médiában szereplő óraszakértő megkapta követőitől a nagy kérdést, hogy mégis milyen órát visel Stohl András Nagy Ő-ként.

Amit rajta látni lehet, az egészen biztosan egy Rolex Explorer 2-es. Csak az a kérdés, hogy a három potenciális típusból melyik?

– kezdte a híres TikTokker, aki korábban Hajós András óráját is górcső alá vette.

Rengeteg árulkodó tényező volt a szakértő számára, amiből végül sikerült belőni a pontos típust és árat. 

„A jelek alapján ez a 16 570-es modellje a Rolexnek. A jó állapotú verziókat olyan 6500 és 8000 euró körül lehet kapni, ami olyan három millió környékén van” - árulta el a Beszéljünk órákról csatorna szakértője.

Stohl András Kiara Lorddal volt épp, amikor villant a Rolex (Fotó: TV2)

Stohl András nem adja lejjebb

A szakértő szerint korábbi interjúkban is szerepelt Stohl András kezén hasonló értékű ketyegő, ám a mostani vélhetően egy 1998 utáni modell. Ezt a típust legolcsóbban is 2,5 millió forintért lehet megvásárolni, de felfelé a határ már a csillagos ég...

Stohl András ebben az órában csábítja el a hölgyeket (Fotó: coveted.com)

Az alábbi videóban Kiara Lord oldalán villant először Buci kezén a többmilliós Rolex:

@beszeljunkorakrol Milyen órát viselt Stohl András a Nagy Ő-ben? Három verzió játszhat, a 16550 es, amit csak egészen rövid ideig 85 és 89 között gyártottak, 16570-es, amit 89-től 2011-ig gyártottak és a legújabb 216570-es ami azóta is gyártásban van. A legnagyobb látható különbség köztük a GMT mutatóban van, a legújabbnak a korai 1655-ös verzióra visszautaló háromszög GMT mutatója van. A két első között pedig szerkezeti különbség van, ami viszont látványos, hogy a korai 16550-esek tríciumos festékkel érkeztek, amik már azóta nagyon látványosan megsárgultak, a tríciumos festéket 1998-ban váltotta Luminova, majd 2000-től a Superluminova. Az indexek hófehérek minden egyes alkalommal, amikor ez az óra felbukkan, így biztos, hogy egy 98 utáni verzióval van dolgunk, a GMT mutató viszont pici, tehát ez a 16570-es lesz. Ebbe az irányba mutat az egyik jelenet, ahol megláttam kivillanni a csatját és egy a vintage csat, tehát, biztosan nem a 216570-es. Ezeknek az ára jeleneg a 6.500 és a 8.000 eurós ársávban van, ami 2.5 és 3 millió forint közé teszi. #stohlandras #tv2 #rolex #órák #karóra ♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról

 

