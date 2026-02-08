„Ő igazából nem szereti magát”: Keményen odaszúrt Kiara Lordnak A Nagy Ő kiesője

Cicaharc miatt volt tapintható a feszültség A Nagy Ő villában, ahol most épp Stohl András ad egy új esélyt a szerelemnek, és próbál meg sikeresen lavírozni a párkapcsolati útvesztőkben, no és persze a megfelelő hölgynek adni a szerelem szimbólumát – a vörös rózsát. A színész kegyeiért a felnőttfilmes Kiara Lord is verseng, aki sokak szerint egyre esélyesebb befutó.
Az 58 éves színész kegyeiért összesen 20 nő szállt harcba két héttel ezelőtt, jóllehet, már nincs mindenki versenyben. Kétségkívül az egyik legtutibb befutó a felnőttfilmes Kiara Lord, aki szinte azonnal felkeltette Stohl András érdeklődését.
A nézők számára is szinte tapintható volt, hogy izzik köztük a levegő, majd az egyik adásban már nem tudtak tovább parancsolni a vágyuknak: forró csókban forrtak össze a jakuzziban, a csók pedig Kiara szerint olyan jó volt, mintha saját magával csókolózott volna.
Ezzel szemben a 49 éves Szabó Melindának már jóval kevésbé sikerült felkelteni Stohl András figyelmét. Az életmódtanácsadó már kiesett a színész szívéért vívott küzdelemből, ám korábban kijelentette, ha tudta volna, hogy Kiara is jelen lesz, nem is jelentkezett volna a műsorba.
„Kipakoltatta magát, pedig fiatal, nem alapít családot, ennek súlyos okai vannak. Ha tudom, hogy Kiara itt van, biztos nem jelentkezem a műsorba. Az én nevem ne párosuljon egy felnőttfilmessel”
– jelentette ki.
Szabó Melinda nemrég a Borsnak árulta el, hogy a közelmúltban 68,5 kilótól sikerült megszabadulnia, ráadásul csodaszerek nélkül, ő ugyanis a sportban, a diétában és a kemény munkában hisz.
A sebészkést pedig mélyen elítéli, éppúgy, ahogy a fogyasztótablettákat. Melinda ezt az alkalmat is megragadta, hogy egy kicsit odaszúrjon Kiara Lordnak.
„Itt van például Kiara művésznő, aki mindent megcsináltatott magán, amit csak lehet. Számomra ez azt fejezi ki, hogy ő igazából nem szereti magát, nem tudta magát elfogadni, de annyi akaratereje nem volt, hogy kitartó, jellemfejlődéssel is járó munkával változtassa meg magán azt, amit tud. Egyszerűbb volt a plasztika” – szúrt oda Melinda Stohl András felnőttfilmes hódolójának.
Vajon kit választ a végén Stohl András A Nagy Ő-ben?
