„Ő igazából nem szereti magát”: Keményen odaszúrt Kiara Lordnak A Nagy Ő kiesője

Cicaharc miatt volt tapintható a feszültség A Nagy Ő villában, ahol most épp Stohl András ad egy új esélyt a szerelemnek, és próbál meg sikeresen lavírozni a párkapcsolati útvesztőkben, no és persze a megfelelő hölgynek adni a szerelem szimbólumát – a vörös rózsát. A színész kegyeiért a felnőttfilmes Kiara Lord is verseng, aki sokak szerint egyre esélyesebb befutó.

Stohl András kegyeiért összesen 20 hölgy szállt harcba - köztük Kiara Lord (Fotó: Máté Krisztián)

Az 58 éves színész kegyeiért összesen 20 nő szállt harcba két héttel ezelőtt, jóllehet, már nincs mindenki versenyben. Kétségkívül az egyik legtutibb befutó a felnőttfilmes Kiara Lord, aki szinte azonnal felkeltette Stohl András érdeklődését.

Kiara Lord azonnal elbűvölte Stohl Andrást (Fotó: Máté Krisztián)

A nézők számára is szinte tapintható volt, hogy izzik köztük a levegő, majd az egyik adásban már nem tudtak tovább parancsolni a vágyuknak: forró csókban forrtak össze a jakuzziban, a csók pedig Kiara szerint olyan jó volt, mintha saját magával csókolózott volna.

Ezzel szemben a 49 éves Szabó Melindának már jóval kevésbé sikerült felkelteni Stohl András figyelmét. Az életmódtanácsadó már kiesett a színész szívéért vívott küzdelemből, ám korábban kijelentette, ha tudta volna, hogy Kiara is jelen lesz, nem is jelentkezett volna a műsorba.

„Kipakoltatta magát, pedig fiatal, nem alapít családot, ennek súlyos okai vannak. Ha tudom, hogy Kiara itt van, biztos nem jelentkezem a műsorba. Az én nevem ne párosuljon egy felnőttfilmessel”

– jelentette ki.

A Nagy Ő: Kiara Lord kapja az ívet, Melinda szépen odaszúrt neki

Szabó Melinda nemrég a Borsnak árulta el, hogy a közelmúltban 68,5 kilótól sikerült megszabadulnia, ráadásul csodaszerek nélkül, ő ugyanis a sportban, a diétában és a kemény munkában hisz.

A Nagy Ő Melindája ismét nekiment Kiara Lordnak Fotó: Máté Krisztián

A sebészkést pedig mélyen elítéli, éppúgy, ahogy a fogyasztótablettákat. Melinda ezt az alkalmat is megragadta, hogy egy kicsit odaszúrjon Kiara Lordnak.

„Itt van például Kiara művésznő, aki mindent megcsináltatott magán, amit csak lehet. Számomra ez azt fejezi ki, hogy ő igazából nem szereti magát, nem tudta magát elfogadni, de annyi akaratereje nem volt, hogy kitartó, jellemfejlődéssel is járó munkával változtassa meg magán azt, amit tud. Egyszerűbb volt a plasztika” – szúrt oda Melinda Stohl András felnőttfilmes hódolójának.

Vajon kit választ a végén Stohl András A Nagy Ő-ben?