A Nagy Ő sem szakította szét őket: Kiara Lord és Gina kitart egymás mellett

A reality műsorok világában ritka, hogy egy barátság ilyen erősnek bizonyuljon a kamerák kereszttüzében. Kiara Lord és Gina története azonban pontosan ezt mutatja meg a nézőknek.

Kiara Lord és Gina kapcsolata igazi szövetségnek bizonyult (Fotó: TV2)

Kiara Lord és Gina kapcsolatát nem tépázta meg a műsor

Kiara Lord és Gina barátsága már a kezdetektől különös szövetségnek tűnt A Nagy Ő-ben. Hamar egymásra találtak, és jól látható, hogy bár A Nagy Ő 2026-os évadának már a harmadik hete zajlik, kapcsolatuk kiállta az idő és a körülmények próbáját. A villában tapasztalható feszültségek, pletykák és érzelmi hullámzások ellenére sokáig egymás támaszai maradtak, ami ritkaságnak számít egy ilyen helyzetben.

A legutóbbi adás azonban komoly törést ígért. Gina ugyanis elárulta Kiarának, hogy András szerint akár ő is esélyes lehetne a végső győzelemre, ha bátrabban megnyílna. Ez a kijelentés láthatóan rosszul érintette Kiarát: a düh és a féltékenység egyszerre tört felszínre, és kis híján faképnél hagyta a villát és a társaságot. Sok nézőben felmerült a kérdés, vajon kibírja-e ezt a próbát a barátságuk.

Közös képpel is bizonyítják, a jó kapcsolat töretlen a forgatás óta is (Fotó: Kiara Lord / Instagram)

Együtt követik az eseményeket esténként

A válasz azonban a villán kívül érkezett meg. Kiara Lord Instagram-oldalán több utalás is megjelent arra, hogy a két lány a műsor után is tartja a kapcsolatot, sőt, annyira jó viszonyban maradtak, hogy esténként együtt nézik a Nagy Ő aktuális részeit. Egy újabb fotóval Kiara egyértelmű üzenetet küldött a követőknek: a köztük lévő kötelék nem szakadt meg.

Úgy tűnik tehát, hogy bár a TV2 műsorában a dráma tovább fokozódik, kettejük különleges szövetségét nem tépázza meg a versenyhelyzet. Egy biztos: ma este folytatódik A Nagy Ő Stohl András főszereplésével, és ismét közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy kiderüljön, végül ki kapja meg az utolsó vörös rózsát a villában.