Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Nagy Ő sem szakította szét őket: Kiara Lord és Gina kitart egymás mellett

szövetség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 10:15
kitartásBachelor – A Nagy ŐKiara Lord
A Nagy Ő párosa úgy tűnik, megszeghetetlen esküt tett, stabilan kitartanak egymás mellett. Kiara Lord úgy döntött, lerántja a leplet a Ginával való kapcsolatáról.
K. G.
A szerző cikkei

A reality műsorok világában ritka, hogy egy barátság ilyen erősnek bizonyuljon a kamerák kereszttüzében. Kiara Lord és Gina története azonban pontosan ezt mutatja meg a nézőknek.

Kiara Lord és Gina már a műsor elején egymásra találtak.
Kiara Lord és Gina kapcsolata igazi szövetségnek bizonyult (Fotó: TV2)

Kiara Lord és Gina kapcsolatát nem tépázta meg a műsor

Kiara Lord és Gina barátsága már a kezdetektől különös szövetségnek tűnt A Nagy Ő-ben. Hamar egymásra találtak, és jól látható, hogy bár A Nagy Ő 2026-os évadának már a harmadik hete zajlik, kapcsolatuk kiállta az idő és a körülmények próbáját. A villában tapasztalható feszültségek, pletykák és érzelmi hullámzások ellenére sokáig egymás támaszai maradtak, ami ritkaságnak számít egy ilyen helyzetben.
A legutóbbi adás azonban komoly törést ígért. Gina ugyanis elárulta Kiarának, hogy András szerint akár ő is esélyes lehetne a végső győzelemre, ha bátrabban megnyílna. Ez a kijelentés láthatóan rosszul érintette Kiarát: a düh és a féltékenység egyszerre tört felszínre, és kis híján faképnél hagyta a villát és a társaságot. Sok nézőben felmerült a kérdés, vajon kibírja-e ezt a próbát a barátságuk.

Közös képpel is bizonyítják, a jó kapcsolat töretlen a forgatás óta is (Fotó: Kiara Lord / Instagram)

Együtt követik az eseményeket esténként

A válasz azonban a villán kívül érkezett meg. Kiara Lord Instagram-oldalán több utalás is megjelent arra, hogy a két lány a műsor után is tartja a kapcsolatot, sőt, annyira jó viszonyban maradtak, hogy esténként együtt nézik a Nagy Ő aktuális részeit. Egy újabb fotóval Kiara egyértelmű üzenetet küldött a követőknek: a köztük lévő kötelék nem szakadt meg.

Úgy tűnik tehát, hogy bár a TV2 műsorában a dráma tovább fokozódik, kettejük különleges szövetségét nem tépázza meg a versenyhelyzet. Egy biztos: ma este folytatódik A Nagy Ő Stohl András főszereplésével, és ismét közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy kiderüljön, végül ki kapja meg az utolsó vörös rózsát a villában.

@borsonline

Kiara kiborult Stohlra! Nem küzd tovább a Nagy Őért! Eddig úgy tűnt, közel kerültek egymáshoz, még csókolóztak is a kamerák előtt. De Stohl lehet, hogy nagy hibát követett el, amikor Ginával randizott. #bors #nagyő #stohlandrás #kiaralord #szerelem

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu