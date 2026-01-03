Megkérdeztük az ország jósnőjét: Melyik sztárnak hoz szerelmet 2026?

A 2025-ös év érzelmi vihara sok magyar hírességet érintett, ezért megkérdeztük az ország jósnőjét, vajon mit tartogat 2026. A sors láthatatlan szálai már mozognak, és a jósnő szerint idén több sztár szerelmi élete új fordulatot vehet. Mi lesz Zimány Linda vagy Singh Viki sorsa? Kiderül!
A jósnő szerint Zimány Linda szívében hatalmas a vágy egy stabil párkapcsolat és egy gyermek iránt, ám úgy tűnik, a sors még mindig várat magára.
Látom, hogy nagyon szeretne családot és boldogságot, de 2026-ban sajnos nem érkezik meg számára a komoly kapcsolat. A munkájába temetkezik, és ez tölti fel energiával.
Az üzenet azonban nem negatív:
„Azt üzenem neki: ne adja fel! Attól, hogy jövőre nem teljesül az álma, a következő években igenis eljöhet számára a nagy szerelem.”
Singh Viki évekkel a korábbi szakítása után is szingli, korábban azt mondta, nem a legegyszerűbb célpont a férfiak számára, hiszen a határozottsága és kisugárzása sokszor ijesztő az érdeklődők számára. A jóslatok szerint Singh Viki szerencsés csillagzat alatt lesz 2026-ban.
Neki látok szerelmet, stabil párkapcsolatot. A baba lehetősége is ott van valószínű, hogy 2027-re csúszik át.
A jósnő szerint Viki karrierje is felível, egyre több felkérést kap majd.
Hosszú évek egyedülléte után Viki a Házasság első Látásra műsorában tett egy kísérletet arra, hogy rátaláljon a szerelemre. A jósnő szerint Miló Vikinek a 2026-os év végre megnyugvást fog hozni:
„Mindig heves, egyik nap szakítana, másik nap csókolózik, de együtt fognak maradni. Igaz szeretet lesz köztük.”
A gyermekvállalás azonban nem látszik 2026-ban sem, ám a boldogság így is adott.
A fiatal influenszer most élvezi a szingli létet, és úgy tűnik, ez így is marad.
„Elege van a férfiakból, nem akar komoly kapcsolatot. 2026-ban erre nincs is esély – de 2027-ben megjelenik az igazi, aki mellett lehorgonyoz” - fejezte be az elemzését a jósnő.
A jósnőnket megkérdeztük, de csak annyit mondott: „Ha mindenki tudni akar mindent előre, akkor nekem jövőre nem marad munkám!” - majd mosolyogva hozzátette: „De nyugi, Cupido dolgozik. Csak néha eltéved… vagy kávészünetet tart.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.