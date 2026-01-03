Megkérdeztük az ország jósnőjét: Melyik sztárnak hoz szerelmet 2026?

A 2025-ös év érzelmi vihara sok magyar hírességet érintett, ezért megkérdeztük az ország jósnőjét, vajon mit tartogat 2026. A sors láthatatlan szálai már mozognak, és a jósnő szerint idén több sztár szerelmi élete új fordulatot vehet. Mi lesz Zimány Linda vagy Singh Viki sorsa? Kiderül!

Zimány Linda párja még kérdéses, de az anyaságra már készen áll (Fotó: Rácz Tamás)

Zimány Linda nagyon vágyik családra… de 2026 nem az ő éve lesz

A jósnő szerint Zimány Linda szívében hatalmas a vágy egy stabil párkapcsolat és egy gyermek iránt, ám úgy tűnik, a sors még mindig várat magára.



Látom, hogy nagyon szeretne családot és boldogságot, de 2026-ban sajnos nem érkezik meg számára a komoly kapcsolat. A munkájába temetkezik, és ez tölti fel energiával.

Az üzenet azonban nem negatív:

„Azt üzenem neki: ne adja fel! Attól, hogy jövőre nem teljesül az álma, a következő években igenis eljöhet számára a nagy szerelem.”

Singh Viki énekesnő életében úgy néz ki, hogy hosszú szingliség után 2026 meghozza a szerelmet (Fotó: Mediaworks archív)

Singh Viki előtt fényes jövő áll: szerelem és akár baba

Singh Viki évekkel a korábbi szakítása után is szingli, korábban azt mondta, nem a legegyszerűbb célpont a férfiak számára, hiszen a határozottsága és kisugárzása sokszor ijesztő az érdeklődők számára. A jóslatok szerint Singh Viki szerencsés csillagzat alatt lesz 2026-ban.

Neki látok szerelmet, stabil párkapcsolatot. A baba lehetősége is ott van valószínű, hogy 2027-re csúszik át.

A jósnő szerint Viki karrierje is felível, egyre több felkérést kap majd.

Miló Viki a Házasság első látásra műsorában próbálta megtalálni az igazit, de nem jött össze (Fotó: TV2)

Miló Viki: erős szerelem, de gyermek nélkül

Hosszú évek egyedülléte után Viki a Házasság első Látásra műsorában tett egy kísérletet arra, hogy rátaláljon a szerelemre. A jósnő szerint Miló Vikinek a 2026-os év végre megnyugvást fog hozni:

„Mindig heves, egyik nap szakítana, másik nap csókolózik, de együtt fognak maradni. Igaz szeretet lesz köztük.”

A gyermekvállalás azonban nem látszik 2026-ban sem, ám a boldogság így is adott.

Pap Dorci 2026-ban is hoppon marad

A fiatal influenszer most élvezi a szingli létet, és úgy tűnik, ez így is marad.

„Elege van a férfiakból, nem akar komoly kapcsolatot. 2026-ban erre nincs is esély – de 2027-ben megjelenik az igazi, aki mellett lehorgonyoz” - fejezte be az elemzését a jósnő.