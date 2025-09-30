Singh Viki kiakadt: „Ma sokszor még a szexig sem jutunk el”

A randizás és ismerkedés szabályai gyökeresen megváltoztak az elmúlt másfél évtizedben. Az online tér előnyei mellett új problémákat is hozott, amelyekről most egy ismert énekesnő, Singh Viki beszélt nyíltan.

Singh Viki kiakadása sokak gondolatát tükrözi

Singh Viki énekesnő a minap Instagramra feltöltött videójában osztotta meg indulatos gondolatait arról, hogy miért tapasztalja egyre több nő, hogy a férfiak manapság még egy első találkozót sem hajlandóak összehozni. Mint mondta, régen legalább addig tartott a lelkesedés, amíg a testi kapcsolat létrejött, ám ma már sok esetben hetekig tartó üzenetváltások után egyszerűen eltűnnek a férfiak.

Valaki magyarázza már el, miért van az, hogy a randizásban ma sokszor még a szexig sem jutunk el? Hetekig megy az üzengetés, dicséretek, ígéretek, de végül egy találkozót sem sikerül leszervezni

– fakadt ki a videóban Singh Viki. Hozzátette, nem egyszeri esetről van szó, számos barátnője panaszkodik ugyanerre a jelenségre: sok férfi egyszerűen nem tesz semmilyen energiát egy kapcsolatba, sőt, még az ismerkedés minimális szintjébe sem.

A kommentmezőben rögtön parázs vita alakult ki. Egyes férfiak kíméletlen őszinteséggel reagáltak, például így: „Nem éritek meg a befektetett energiát. Erre gondoltatok már?” Egy hölgy hozzászóló szintén röviden intézte el a kérdést: „Mert nyomorult az összes férfi.”

Az internet terjedése lehet a felelős?

Persze akadtak árnyaltabb vélemények is. Volt, aki szerint a rengeteg inger és párhuzamos beszélgetés miatt veszítik el a felek a fókuszt:

Szerintem manapság fogalmuk nincs az embereknek, mit szeretnének. Olyan impulzusáradat éri őket, hogy egyszerre több emberrel beszélgetnek. Ez oda-vissza probléma.

Mások a lustaságot és a könnyen elérhető online „megoldásokat” említették, mint a személyes találkozás helyett választott kényelmesebb opciókat.

Abban azonban a legtöbb hozzászóló egyetértett, hogy a jelenség valós és egyre gyakoribb. Singh Viki Instagram-videója rávilágított arra, hogy a modern randizási kultúra tele van félbehagyott beszélgetésekkel, ghostinggal és bizonytalansággal. Bár az okokat nehéz egyetlen tényezőre visszavezetni, egy dolog biztos: Viki olyan problémát vetett fel, amellyel rengetegen szembesülnek nap mint nap.