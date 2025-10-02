Soha nem hallott titkok Zimány Lindától: így képzeli el a jövőt

Zimány Linda lassan a negyedik X-hez érkezik, de a modell és jogász szerint sosem volt még ennyire tudatos abban, hogy mit szeretne az élettől. A Borsnak adott interjúban őszintén beszélt arról, hogyan készül a családalapításra, milyen nehézségekkel szembesül manapság egy nő, és miért tartja fontosnak, hogy bár megőrizze önállóságát, a klasszikus párkapcsolati modellt kövesse.
Nagyszüleimet csak a halál választotta el, szüleim a mai napig együtt vannak. Én is a klasszikus párkapcsolat híve vagyok, de közben nem tudom elképzelni, hogy csak egy embertől függjek
– kezdte Linda a Borsnak mesélni.
Hozzátette, számára a stabilitás a legfontosabb: ha eljön az idő, szeretné, hogy a gyereknevelés időszakában teljes szívvel, száz százalékban ott tudjon lenni.
Amikor a család kerül előtérbe, akkor odatenni magam 100%-ban, ez az én utam. Az első három év biztosan kiveszi majd az ember életéből a legtöbbet, de szeretnék mellette néhány órát dolgozni. Ehhez viszont kell egy biztos férfierő a háttérben. Nagyon felnézek azokra a nőkre, akik egyedül nevelik a gyereküket. Ez a világ legnehezebb dolga, főleg, ha nincs nagyszülői segítség. Ráadásul minden drága, egy jó minőségű pelenka is szinte aranyárban van.
– fogalmazott. A sztár elismeri, hogy rengeteg erő rejlik a nőkben, és szerinte a mai világban különösen nagy kihívás anyának lenni.
A 40 felé közeledve Linda más szemmel látja a jövőt. Tapasztalata szerint a barátnői közül is sokan inkább később lettek anyák. „A legtöbb barátnőm 40 fölött szült, és nagyon jól megvannak. Nem maradtak le semmiről, megtalálták azt az embert, akivel életük végéig együtt lehetnek” – mesélte.
A pandémia és a háborús helyzetek azonban Lindát is bizonytalansággal töltik el. „Én például most nem szívesen lennék terhes, mert a tudatalattimban mindig ott van a félelem, hogy mikor kell összepakolni a bőröndöt és menni. Ezek a napi félelmek is közrejátszanak abban, hogy az ember keresi a stabilitást” – vallotta be.
A modell úgy véli, nem szabad elítélni azt sem, aki fiatalon, és azt sem, aki később vállal gyereket. „Egy gyermek egy életre szól, nem 18 évre. Nem arról van szó, hogy majd felnő és elengedem, hanem arról, hogy örökre ott lesz az életemben. Én ebben nagyon tudatos vagyok, és szeretném teljes családban felnevelni” – hangsúlyozta.
Linda azt is elmondta a Borsnak, hogy egyelőre nem szeretné nyilvánosságra hozni, megtalálta-e már azt a férfit, akivel mindezt megvalósíthatja.
Most inkább általánosságban beszélek, de igen, gondolkodom rajta, és szeretnék gyereket. Csak úgy érzem, eddig nem voltam kész rá – sem fejben, sem másképp. A mi generációnk talán amúgy is egy kicsit későn érő
– tette hozzá.
Ahogy közeledik a negyedik X, Zimány Linda számára egyre világosabb: karrier, párkapcsolat és család között egyensúlyozni óriási kihívás, de megéri. „Ember tervez, Isten végez, de én abban bízom, hogy teljes családban, stabil háttérrel alapíthatok majd családot. Ez most a legnagyobb cél az életemben” – zárta gondolatait Zimány Linda.
