Soha nem hallott titkok Zimány Lindától: így képzeli el a jövőt

Zimány Linda lassan a negyedik X-hez érkezik, de a modell és jogász szerint sosem volt még ennyire tudatos abban, hogy mit szeretne az élettől. A Borsnak adott interjúban őszintén beszélt arról, hogyan készül a családalapításra, milyen nehézségekkel szembesül manapság egy nő, és miért tartja fontosnak, hogy bár megőrizze önállóságát, a klasszikus párkapcsolati modellt kövesse.

Zimány Linda párja kilétéről még nem szeretne nyilatkozni (Fotó: Szabolcs László)

Zimány Linda: „Én is a klasszikus párkapcsolat híve vagyok”

Nagyszüleimet csak a halál választotta el, szüleim a mai napig együtt vannak. Én is a klasszikus párkapcsolat híve vagyok, de közben nem tudom elképzelni, hogy csak egy embertől függjek

– kezdte Linda a Borsnak mesélni.

Hozzátette, számára a stabilitás a legfontosabb: ha eljön az idő, szeretné, hogy a gyereknevelés időszakában teljes szívvel, száz százalékban ott tudjon lenni.

Amikor a család kerül előtérbe, akkor odatenni magam 100%-ban, ez az én utam. Az első három év biztosan kiveszi majd az ember életéből a legtöbbet, de szeretnék mellette néhány órát dolgozni. Ehhez viszont kell egy biztos férfierő a háttérben. Nagyon felnézek azokra a nőkre, akik egyedül nevelik a gyereküket. Ez a világ legnehezebb dolga, főleg, ha nincs nagyszülői segítség. Ráadásul minden drága, egy jó minőségű pelenka is szinte aranyárban van.

– fogalmazott. A sztár elismeri, hogy rengeteg erő rejlik a nőkben, és szerinte a mai világban különösen nagy kihívás anyának lenni.

Zimány Linda fiatalon még nem állt készen a gyermekvállalásra (Fotó: Szabolcs László)

Zimány Linda gyermekáldása még várat magára

A 40 felé közeledve Linda más szemmel látja a jövőt. Tapasztalata szerint a barátnői közül is sokan inkább később lettek anyák. „A legtöbb barátnőm 40 fölött szült, és nagyon jól megvannak. Nem maradtak le semmiről, megtalálták azt az embert, akivel életük végéig együtt lehetnek” – mesélte.

A pandémia és a háborús helyzetek azonban Lindát is bizonytalansággal töltik el. „Én például most nem szívesen lennék terhes, mert a tudatalattimban mindig ott van a félelem, hogy mikor kell összepakolni a bőröndöt és menni. Ezek a napi félelmek is közrejátszanak abban, hogy az ember keresi a stabilitást” – vallotta be.