Jákli Mónika tragédiája és a titkos Zámbó Jimmy-akta: így tér vissza a Napló

A szombat esténként jelentkező műsor mások mellett foglalkozik majd Jákli Mónika halálával körbejárva azokat a körülményeket, amik a végzetes balesetet okozhatták.
Jákli Mónika tragédiája mögött egy bántalmazó kapcsolat, sőt bántalmazó kapcsolatok sorozata áll. Azon túl, hogy ezeket feltérképezzük, bántalmazott nők fognak megszólalni, hogy hogyan tudtak kilépni az üldöztetésből, egy olyan kapcsolatból, amiről sokáig azt hitték, nincs kiút. Nem könnyű téma ez, de a Napló mindig is híres volt és reméljük ezután is híres lesz arról, hogy nagyon komoly társadalmi témákat feszeget. Hálás vagyok Szalai Viviennek, hogy felkért minket erre a feladatra
– nyilatkozta a műsorban Gönczi Gábor.
Nagyjából harminc évvel ezelőtt, amikor Gáborral először elkezdtünk együtt dolgozni, akkor nagyon hasonlóval foglalkoztunk, mint a Napló, vagy éppen a Tények Plusz. A Napló hosszabb, karakteresebb és komolyabb feldolgozásban mutatja be a társadalmi problémákat, mint ami mondjuk egy Tények Pluszba belefér. Fontos azonban elmondanom, hogy én csak műsorvezetője vagyok a Naplónak, Gábor viszont a főszerkesztője is
– méltatta kollégáját Marsi Anikó, majd hozzátette, hogy amellett, hogy természetesen maguk írják a felvezető szövegeiket, ennél a műfajnál az is kiemelten fontos, hogy együtt élnek az egész műsorral, a riporterekkel, a kezdetektől az adásig. Istenes László kérdésére, miszerint foglalkoznak-e rég lezártnak tűnő, sokakat foglalkoztató ügyekkel, a főszerkesztő elárulta, hogy már rögtön az első adásban lesz egy ilyen témájuk.
Ráhibáztál, mert holnap le fogjuk leplezni a „nagy Jimmy-titkot”. Huszonöt éve tartja magát a legenda, hogy van egy akta, amit titkosítottak, de vajon mi van benne? Letelt a huszonöt év. A riportunkban találkozunk olyan emberekkel, akik az utolsó előtti napon, sőt, az élete utolsó óráiban találkoztak vele. Miről beszéltek? Jimmy mit tervezett? Mi történt abban a tragikus pillanatban? Miről szól az a rendőri jelentés, amiről azt tartjuk, hogy titkosítva van? Mit tud erről a család? Ennek járunk utána holnap este, a Tények után
- zárta sorait Gönczi.
