Marsi Anikó fájdalmas vallomása elhunyt testvéréről: „A nővérem az életem része, és örökre az is marad”

Olyan veszteséggel kellett szembenéznie a műsorvezetőnek az elmúlt évben, amelyre nincs kapaszkodó, nincs magyarázat – csak a hiány, ami egyik napról a másikra költözik be az ember életébe. Marsi Anikó gyászol, a nővérét vesztette el.

Marsi Anikó gyászol, elhunyt a testvére (Fotó: TV2/hot! magazin)

Marsi Anikó nővérét gyászolja

A TV2 Tények műsorvezetője kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, milyen együtt élni egy felfoghatatlan fájdalommal, és hogyan próbál erőt találni a mindennapokhoz egy elszakíthatatlan kötelék elvesztése után.

„Alázatot tanított nekem 2025. Nem megalázkodást – az teljesen más –, hanem inkább valamiféle isteni értelemben vett alázatot. Azt, hogy nem küzdhetek olyan ellen, amin nem tudok változtatni, ha a fejem tetejére állok, akkor sem. Embereket sem tudok megváltoztatni, ezért már nem is akarok, maximum igyekszem kikerülni azokat, akik csak ártani, nagyot mondani és okoskodni szeretnek.”

Betegségeket sem tudok meg nem történtté tenni, és még egy csomó minden mást sem. De magamért, a gyerekeimért, az anyukámért, a szeretteimért és a barátaimért mindig és mindenhol kiállok, felelősséget vállalok értük. Ami még fontos, az az, hogy elég bátor legyek, hogy felismerjem, mikor kell döntést hoznom, s azt is, hogyan tudjak különbséget tenni a fontos és a lényegtelen dolgok között. Ez az elmúlt évek legnagyobb tanítása számomra, 2025-ben pedig bőven volt alkalmam gyakorolni

– kezdte a hot! magazinnak Anikó, majd őszintén mesélt arról, hol tart most lelkileg, és hogyan éli meg a mindennapokat a történtek után.

„Ebben a pillanatban jól vagyok. Viszont sokszor érzem, hogy egy nagyon furcsa hullámvasúton ülök. Hol fent, hol lent. Mindig eszembe jut a testvérem; egy könyvről, egy sétáról, bármiről, akármiről, olyan helyzetekről is, amiket ő és én sohasem éltünk meg együtt. A kisebbik fiam barátja is nemrég hunyt el, és ő is ugyanígy velem, velünk van folyton. Nemrég a 17 éves Vincém elhozta öt haverját, itt is aludtak; hihetetlenül értelmes, életrevaló fiatalemberek, sportolók mind. Tudom, mert éreztem, hogy az eltemetett barátjuk is velük, velünk volt. Nem mondtuk ki, de tudtuk mind. És van még valami, azaz valaki, akinek örökre hálás leszek. Ha nem lenne munkám, nem is tudom, élnék-e még. Köszönöm, elsősorban Viviennek – azaz Gecse Szalai Viviennek, a TV2 hírigazgatójának –, hogy közel tíz éve reaktivált hét év háztartásbeliség után. Szeretem a TV2-t, a csapatot, akikhez tartozhatok” – mesélte Marsi Anikó.