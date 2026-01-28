Marsi Anikó fájdalmas vallomása elhunyt testvéréről: „A nővérem az életem része, és örökre az is marad”

Olyan veszteséggel kellett szembenéznie a műsorvezetőnek az elmúlt évben, amelyre nincs kapaszkodó, nincs magyarázat – csak a hiány, ami egyik napról a másikra költözik be az ember életébe. Marsi Anikó gyászol, a nővérét vesztette el.
A TV2 Tények műsorvezetője kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, milyen együtt élni egy felfoghatatlan fájdalommal, és hogyan próbál erőt találni a mindennapokhoz egy elszakíthatatlan kötelék elvesztése után.
„Alázatot tanított nekem 2025. Nem megalázkodást – az teljesen más –, hanem inkább valamiféle isteni értelemben vett alázatot. Azt, hogy nem küzdhetek olyan ellen, amin nem tudok változtatni, ha a fejem tetejére állok, akkor sem. Embereket sem tudok megváltoztatni, ezért már nem is akarok, maximum igyekszem kikerülni azokat, akik csak ártani, nagyot mondani és okoskodni szeretnek.”
Betegségeket sem tudok meg nem történtté tenni, és még egy csomó minden mást sem. De magamért, a gyerekeimért, az anyukámért, a szeretteimért és a barátaimért mindig és mindenhol kiállok, felelősséget vállalok értük. Ami még fontos, az az, hogy elég bátor legyek, hogy felismerjem, mikor kell döntést hoznom, s azt is, hogyan tudjak különbséget tenni a fontos és a lényegtelen dolgok között. Ez az elmúlt évek legnagyobb tanítása számomra, 2025-ben pedig bőven volt alkalmam gyakorolni
– kezdte a hot! magazinnak Anikó, majd őszintén mesélt arról, hol tart most lelkileg, és hogyan éli meg a mindennapokat a történtek után.
„Ebben a pillanatban jól vagyok. Viszont sokszor érzem, hogy egy nagyon furcsa hullámvasúton ülök. Hol fent, hol lent. Mindig eszembe jut a testvérem; egy könyvről, egy sétáról, bármiről, akármiről, olyan helyzetekről is, amiket ő és én sohasem éltünk meg együtt. A kisebbik fiam barátja is nemrég hunyt el, és ő is ugyanígy velem, velünk van folyton. Nemrég a 17 éves Vincém elhozta öt haverját, itt is aludtak; hihetetlenül értelmes, életrevaló fiatalemberek, sportolók mind. Tudom, mert éreztem, hogy az eltemetett barátjuk is velük, velünk volt. Nem mondtuk ki, de tudtuk mind. És van még valami, azaz valaki, akinek örökre hálás leszek. Ha nem lenne munkám, nem is tudom, élnék-e még. Köszönöm, elsősorban Viviennek – azaz Gecse Szalai Viviennek, a TV2 hírigazgatójának –, hogy közel tíz éve reaktivált hét év háztartásbeliség után. Szeretem a TV2-t, a csapatot, akikhez tartozhatok” – mesélte Marsi Anikó.
Ezekben a nehéz időkben az élettapasztalataiból merít erőt, abból a belső tudásból, amelyet az évek során a megélt örömök és fájdalmak formáltak benne. Hisz abban, hogy mindaz, amin eddig keresztülment, most segít neki megtalálni az egyensúlyt, és kapaszkodót ad a mindennapokhoz.
„A legeslegnagyobb segítségem ma a mindennapokban az, hogy minden borzalom vagy éppen a rám zúduló vagdalkozások közepette is igyekszem higgadtan gondolkodni és létezni. Nem lottózom, nem hiszek az energia-befektetés nélküli eredményekben. A tanulásban hiszek, a kétkezi munkában és a józan ész erejében” – folytatta.
A férjem egy nálam indulatosabb karakter. Segít, ahogy tud; a legtöbbször jól, néha meg kevésbé. De szeretjük egymást, sőt azt hiszem, nagyon szeretjük egymást, és ez még a legnehezebb, legborúsabb időszakainkon is átsegített minket.
Ahogyan korábban említette, mindig és szinte mindenről eszébe jut a nővére, még olyan helyzetekben is, amiket sosem éltek át együtt.
„Ő az életem része, és örökre az is marad. Az eddigi közel 51 esztendőmből csak fél telt el nélküle, vagyis az ő fizikai valósága nélkül. Nemrég beszaladtam egy népszerű bútorüzletbe, de csak mert nagyon éhes voltam. Az ebédem fölött elkezdtek potyogni a könnyeim, hogy miért nem együtt vagyunk itt, és röhögünk valamin vagy valakin. Sosem voltunk a tesómmal együtt ebben az üzletben. Én meg csak zokogtam megállíthatatlanul” – sóhajtott Anikó, majd elárulta, mit lát az édesanyja lelkiállapotából.
„Anyukámnál erősebb, tisztább szívű, bölcsebb és megtörtebb asszonyt aligha hordott hátán a Föld. Nem tudom, de soha nem is akarom megtudni, hogy ő most min megy keresztül. Az ő küzdelme egy hatalmas és felfoghatatlan fájdalom. Mindeközben az én anyukám nem vádaskodik, nem szidalmaz, nem ordítja bele a világba, hogy mi minden mennyire fáj…”
Bár a veszteség mély nyomot hagyott benne, Anikó nem veszítette el a humorérzékét, sőt sokszor ez segíti át a nehéz napokon. Nemrég a férje egy videóval is megtréfálta a követőket: előbb a válásukat lebegtette meg, majd gyorsan kiderült, hogy az egész csak egy poén volt, amellyel a figyelmet akarta felkelteni.
„Meg kell jegyeznem, hogy a férjem humora igen sajátos. Volt már, hogy én kértem elnézést miatta például a szomszédoktól. De így utólag: igaza van, nem? Csak arra figyelünk oda, ami fáj, ami szélsőséges, ami hangzatos, amiben és ahol lehet okoskodni. A fűtőablak-biznisznek viszont nem tett rosszat!” – nevetett a tévés.
A nagyobbik fia, Vilmos Írországban, Dublinban tanul, amire Anikó kimondhatatlanul büszke. Bár a távolság sokszor nehéz számára, édesanyaként örömmel és meghatódva figyeli, hogyan bontogatja a szárnyait a fia egy idegen országban.
„Az egész karácsonyt együtt töltöttük, méghozzá Dublinban! Ő ugyanis közölte, hogy nem jön haza, mert tanulnia kell. Erre persze visszakérdeztem, hogy ugye csak viccel. Nem viccelt. A válaszom azonban egyértelmű volt: fogtam anyukámat, a testvérem nagylányát, Vince fiamat és magamat, s úgy döntöttem, hogy ha hegy nem megy Mohamedhez… Zseniális volt! Természetesen Vilmos ezúttal is az abszolút élmezőnyt erősíti, a legutóbbi vizsgaeredményei is tökéletesek, ő az évfolyam egyik legjobban teljesítő elméleti fizikus hallgatója. Nagyon büszke vagyok rá. És nagyon elfogult is, a másik fiammal és a nővérem nagylányával is. Három nyelven beszélnek tökéletesen, és mind kőkeményen sportolnak” – mondta a büszke édesanya, majd elmesélte, hogyan viseli a két fia a köztük lévő távolságot.
Szerintem megvannak. Mindketten el vannak foglalva a saját dolgaikkal, a saját sikereikkel és feladataikkal. De szívet melengető látni, hogy mennyire örülnek a másiknak, amikor találkoznak, és az is, hogy pont ugyanúgy froclizzák egymást, mint mindig. Anyaként azonban ez a helyzet egészen más: nem lehet megszokni. Soha! De fel lehet nőni a feladathoz. Azaz muszáj. Az pedig különösen jól jön, ha van a férjeddel együtt egy csomó közös hobbid, terved, ötleted, programod, amit ugyanakkora elánnal és lelkesedéssel csináltok mindketten. S amikor a gyerekeid kicsit leválnak, akkor már időd is lesz rájuk.
