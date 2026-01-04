Először szólalt meg a szakításról Viczián Viktória: „Sok idő, mire jó lesz”

Viczián Viktória több, mint három évig alkotott egy párt a korábbi exatlonossal, Somhegyi Krisztiánnal. Kapcsolatuk a nyilvánosság előtt tökéletesnek tűnt, sőt, már az eljegyzés is megtörtént és az esküvő időpontja is ki volt tűzve. Érthető, hogy mindenkit sokkolt a hír, hogy a szakítás mellett döntöttek, most azonban Viki elárulta, hogy érzi magát azóta.

Viczián Viktória szakítása sokkolta a rajongókat (Fotó: Tumbász Hédi)

Viczián Viktória próbál pozitív maradni

A modell egy kérdezz-feleleket tartott követőivel, ahol a lelki állapotáról kérdezték.

Ez még nagyon sok idő, amíg jó lesz. Nem segített az sem, hogy beteg voltam az ünnepek alatt és még a szülinapomon is. Minden rosszban van valami jó és ebben hiszek. Rengeteg emberért vagyok hálás az életemben, akik itt vannak velem nap mint nap. Minden lehetőséget kihasználok a tanulásra és fejlődésre, illetve az edzésre, amiket idáig halogattam

– írta a modell Instagram-oldalán. Viczián Viktória tehát még nem tudta teljesen túltenni magát korábbi kapcsolatán, de a rajongók is megértéssel fordulnak felé.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián már az esküvőt tervezgették (Fotó: Markovics Gábor)

Nagy tervei vannak az újévre

Nem meglepő, hogy egy ilyen év után leginkább saját magával szeretne foglalkozni a modell és a tervei is csak saját magáról szólnak.

Szeretnék venni egy motort és sokat gyakorolni, emellett pedig edzeni is akarok minden mennyiségben. A munkában való fejlődés is fontos és több könyvet szeretnék olvasni, ami inkább az önfejlesztésről szól. Illetve olyan dolgokat akarok kipróbálni, amiket majd mesélhetek az unokáknak

– árulta el Viki, aki tehát nem vetette el a családalapítás ötletét. A szerelmespár mindenkit meglepett, amikor bejelentették a szakításukat, azóta pedig egyikőjük sem annyira aktív közösségi oldalaikon.

Kedves Mindenki! Hálásan köszönjük, hogy az életünk részei voltatok, de egy korszak lezárult. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a döntésünket

– írta december elején Viczián Viktória Instagram-oldalán.