Ezt nem hiszed el! Így töltötte a szilvesztert a szakítás után a magyar sztárpár

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián szakítása mindenkit sokkolt az év utolsó napjaiban. A fiatal sportos sztárpár szerelme pedig tökéletesnek tűnt. Már az esküvőt tervezték, amikor váratlan közleménnyel rukkoltak elő: külön folytatják az útjukat. Szilveszterkor azonban olyat tettek, amire senki sem számított.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián szakítása mindenkit váratlanul ért (Fotó: Markovics Gábor)

Mindenkit meglepett a sztárpár szakítása

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória megállíthatatlannak tűnt. Hamar összeköltöztek, közös kutyáik is lettek. 2023-ban megnyerték a Párharc című műsort, 2025 elején pedig a romantikus lánykérés is megtörtént. Akkor még arról beszéltek, hogy 2026-ban esküvő. Ám néhány hete az egykori Miss Earth Hungary rövid, velős közleményben bejelentette, szakítottak, és erről nem is szeretnének többet beszélni.

Azóta nem is nyilatkoztak, de a közösségi oldalaikon tett bejegyzések önmagukért beszélnek. Néhány hete még arról számoltunk be, hogy Viki a sportba és önfejlesztésbe merült, míg Krisztián az országot is elhagyta: családjával Zakopánéban eresztette ki a gőzt. A képei nyugalmat, lassulást és tudatos elvonulást sugalltak, mintha a szakítás után a stabilitást és az érzelmi biztonságot a szerettei körében keresné.

Másképp gyászolja a kapcsolatot Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián

Most viszont fordult a kocka. A szilvesztert meglepő módon töltötte a páros, aki néhány hónapja még az esküvő részleteit tervezte. Úgy tűnik, nagyon különböző a szakításukkal kapcsolatos gyászfolyamatuk.

Ezúttal az egykori szépségkirálynő a családja körében lazult, sütit sütött és imádott kutyájával élvezte ki a hóesést. Egy spanyol hagyománynak eleget téve pedig éjfélkor az asztal alá bújva 12 szőlőszemet is bekapott, ami 12 szerencsés hónapot ígér az új évben…

Mindeközben Krisztián most ért el oda, hogy sportba fojtsa a bánatát.

Nincs is jobb mint edzéssel búcsúztatni a régi évet és köszönteni az újat

– írta egy házi edzőedzőteremből bejelentkezve, egy erőkereten akrobatikázva.

Az Exatlon bajnoka sportba fojtja a bánatát (Fotó: Instagram/Somhegyi Krisztián)

Bár a nyilatkozásra még nem állnak készen, a közösségi oldalaikon közzétette tartalmak önmagukért beszélnek: szép lassan engedik el a kapcsolatot, és építik újra önmagukat.