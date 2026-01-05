Újévi fogadalmak 2026-ra: egészség, család és lelki megújulás a sztárok életében

Újévi fogadalmakat tettek a sztárok is. Nézd meg a sztárok újévi fogadalmait, amit a hot! magazinnak árultak el!

Sztárok újévi fogadalma: az új év új lehetőségeket hoz - Fotó: archív / hot! magazin

Gönczi Gábor újévi fogadalma, hogy egészségesebben élne, odafigyelne a táplálkozásra és mozgásra, visszanyerné a testsúlyát.

Király Linda folytatná az életmódváltást, több minőségi időt töltene a családjával, értékelné az életet.

Csonka András 2026-os újévi fogadalma, hogy visszatérne a konditerembe az egészsége és az állóképessége érdekében.

Jákob Zoltán testben és lélekben fejlődne, spirituális utazást tervez, tovább szeretne fogyni és meglátogatni a szafarit Dél-Afrikában.

Gönczi Gábor egészségesebben szeretne élni - Fotó: archív / hot! magazin

Újévi fogadalmak árnyékában: miért hullámzó Gönczi Gábor fogyása?

A TV2 Tények műsorvezetője minden évben tesz újévi fogadalmat. Gönczi Gábor szerint viszonylag sokáig ki is tart emellett, de nagyon szeretné, ha 2026-ban még tovább bírná.

"Minden évben van újévi fogadalmam, ráadásul mindig ugyanaz: sokkal egészségesebben szeretném élni az életem. Ez igaz a táplálkozásra, a testmozgásra és a szabadidős tevékenységeimre is. Általában az év első felében sikerül tartanom magam ehhez. Visszanyerem az egészséges testsúlyomat, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Aztán valahogy mindig elfogy a lelkesedésem és a motivációm, így az év végére eljutok oda, hogy ugyanazt a fogadalmat teszem meg" – mondta nevetve a hot! magazinnak Gábor.

"Ez már néhány éve így megy, de úgy vagyok vele, hogy ha néhány hónapig egészségesen étkezem és többet mozgok, tehát jobban odafigyelek magamra, akkor az jobb, mint a semmi. Így az évek során kialakult egy A és egy B ruhatáram is!"

Király Linda a családjával szeretne több minőségi időt tölteni - Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Életmódváltás és új kezdetek: Király Linda családja és párja ad erőt 2026-ra

Király Linda számára nagyon meghatározó volt 2025, hiszen az életmódváltása miatt óriási átalakuláson ment keresztül. Éppen ezért örülne, ha a következő éve is legalább ilyen jól sikerülne.

„Az én újévi fogadalmam számomra nagyon egyértelmű: folytatnám azt az utat, amit elkezdtem. Az életmódváltásom nagyon sikeres, és szeretném 2026-ban is ugyanolyan lelkesedéssel végezni ezt.”

Még jobban akarom értékelni az életet, megélni minden pillanatot, ami jön.

„Emellett még több minőségi és értékes időt töltenék a családommal. Az elmúlt egy év sokat hozott nekem magánéleti és szakmai szemszögből is: új párkapcsolatom van, és megjelent az első magyar lemezemről az első dalom. Bízom benne, hogy 2026-ban is legalább ilyen jó évem lesz.”