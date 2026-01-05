Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Újévi fogadalmak 2026-ra: egészség, család és lelki megújulás a sztárok életében

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 17:00
Jákob Zoltánkirály lindaGönczi GáborCsonka András
Az újév beköszöntével sokan gondolják úgy, hogy esélyt kapnak arra, hogy jobbak, egészségesebbek vagy elkötelezettebbek legyenek a céljaik iránt. A legelszántabb sztárok újévi fogadalmai is azt bizonyítják, hogy céljaik elérésére törekednek az új esztendőben. Nézd meg, milyen újévi fogadalmakat tettek a sztárok!
Nicole
Sztárok újévi fogadalma: az új év új lehetőségeket hoz - Fotó: archív / hot! magazin
  • Gönczi Gábor újévi fogadalma, hogy egészségesebben élne, odafigyelne a táplálkozásra és mozgásra, visszanyerné a testsúlyát.
  • Király Linda folytatná az életmódváltást, több minőségi időt töltene a családjával, értékelné az életet.
  • Csonka András 2026-os újévi fogadalma, hogy visszatérne a konditerembe az egészsége és az állóképessége érdekében.
  • Jákob Zoltán testben és lélekben fejlődne, spirituális utazást tervez, tovább szeretne fogyni és meglátogatni a szafarit Dél-Afrikában.
Gönczi Gábor egészségesebben szeretne élni - Fotó: archív / hot! magazin

Újévi fogadalmak árnyékában: miért hullámzó Gönczi Gábor fogyása?

A TV2 Tények műsorvezetője minden évben tesz újévi fogadalmat. Gönczi Gábor szerint viszonylag sokáig ki is tart emellett, de nagyon szeretné, ha 2026-ban még tovább bírná.

"Minden évben van újévi fogadalmam, ráadásul mindig ugyanaz: sokkal egészségesebben szeretném élni az életem. Ez igaz a táplálkozásra, a testmozgásra és a szabadidős tevékenységeimre is. Általában az év első felében sikerül tartanom magam ehhez. Visszanyerem az egészséges testsúlyomat, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Aztán valahogy mindig elfogy a lelkesedésem és a motivációm, így az év végére eljutok oda, hogy ugyanazt a fogadalmat teszem meg" – mondta nevetve a hot! magazinnak Gábor. 

"Ez már néhány éve így megy, de úgy vagyok vele, hogy ha néhány hónapig egészségesen étkezem és többet mozgok, tehát jobban odafigyelek magamra, akkor az jobb, mint a semmi. Így az évek során kialakult egy A és egy B ruhatáram is!"

Király Linda a családjával szeretne több minőségi időt tölteni - Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Életmódváltás és új kezdetek: Király Linda családja és párja ad erőt 2026-ra

Király Linda számára nagyon meghatározó volt 2025, hiszen az életmódváltása miatt óriási átalakuláson ment keresztül. Éppen ezért örülne, ha a következő éve is legalább ilyen jól sikerülne.

„Az én újévi fogadalmam számomra nagyon egyértelmű: folytatnám azt az utat, amit elkezdtem. Az életmódváltásom nagyon sikeres, és szeretném 2026-ban is ugyanolyan lelkesedéssel végezni ezt.”

 Még jobban akarom értékelni az életet, megélni minden pillanatot, ami jön.

„Emellett még több minőségi és értékes időt töltenék a családommal. Az elmúlt egy év sokat hozott nekem magánéleti és szakmai szemszögből is: új párkapcsolatom van, és megjelent az első magyar lemezemről az első dalom. Bízom benne, hogy 2026-ban is legalább ilyen jó évem lesz.”

Csonka András újra kondizni fog - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Új év, új lendület: Csonka András visszatér a konditerembe

Néhány éve életmódváltásba kezdett a színész, de a 2024-es lágyéksérvműtéte miatt kímélnie kellett magát. Most azonban eljött a visszatérés ideje!

"Nem nagyon szoktam újévi fogadalmat tenni, de idén mégis teszek. Az elmúlt másfél évben nem jártam le a kon­di­te­rem­be, részben azért, mert a műtét után nem terhelhettem magam, nyaranta pedig a nagy melegben amúgy sem szokásom sokat edzeni. Az uszodába már visszatértem, de érzem, hogy szükségem lenne még a mozgásra. Korábban már volt egy nagyon jó személyi edzőm, de mivel ő már máshol dolgozik, ajánlott nekem egy másik edzőt, akivel januártól kezdünk majd" – mesélte a hot! magazinnak Csonka András

"Nem az a célom, hogy kigyúrjam magam, csak az egészségem és az állóképességem miatt mozognék. Szóval, ez a fogadalmam az új évre, hogy visszatérek a terembe!"

Jákob Zoltán újévi fogadalmakat tett - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Jákob Zoltán a Nagy Ő sztárja: 2026-os újévi fogadalmai és spirituális tervei 

Több fogadalmat is tett az egykori Nagy Ő. Testben és lélekben is fejlesztené magát, de van egy hely, ahová el is szeretne jutni.

"Nagyobb hangsúlyt fektetnék a mentális egészségemre. Egy spirituális utazást végeznék önmagam körül, és több időt szánnék az elmélkedésre és a világ megfejtésére. Az életmódváltásommal eddig sikerült nyolc kilótól megszabadulnom, ezt mindenképp megtartanám, és még két kilót szeretnék leadni" – sorolta a fogadalmait Jákob Zoltán

Ezeken kívül elutaznék Dél-Afrikába szafarira, ahol az autóból nézném az állatokat. Ezeket fogadom meg 2026-ra.

A friss hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz - Fotó:  hot! magazin

 

