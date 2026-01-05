Újévi fogadalmak 2026-ra: egészség, család és lelki megújulás a sztárok életében

Újévi fogadalmakat tettek a sztárok is. Nézd meg a sztárok újévi fogadalmait, amit a hot! magazinnak árultak el!
A TV2 Tények műsorvezetője minden évben tesz újévi fogadalmat. Gönczi Gábor szerint viszonylag sokáig ki is tart emellett, de nagyon szeretné, ha 2026-ban még tovább bírná.
"Minden évben van újévi fogadalmam, ráadásul mindig ugyanaz: sokkal egészségesebben szeretném élni az életem. Ez igaz a táplálkozásra, a testmozgásra és a szabadidős tevékenységeimre is. Általában az év első felében sikerül tartanom magam ehhez. Visszanyerem az egészséges testsúlyomat, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Aztán valahogy mindig elfogy a lelkesedésem és a motivációm, így az év végére eljutok oda, hogy ugyanazt a fogadalmat teszem meg" – mondta nevetve a hot! magazinnak Gábor.
"Ez már néhány éve így megy, de úgy vagyok vele, hogy ha néhány hónapig egészségesen étkezem és többet mozgok, tehát jobban odafigyelek magamra, akkor az jobb, mint a semmi. Így az évek során kialakult egy A és egy B ruhatáram is!"
Király Linda számára nagyon meghatározó volt 2025, hiszen az életmódváltása miatt óriási átalakuláson ment keresztül. Éppen ezért örülne, ha a következő éve is legalább ilyen jól sikerülne.
„Az én újévi fogadalmam számomra nagyon egyértelmű: folytatnám azt az utat, amit elkezdtem. Az életmódváltásom nagyon sikeres, és szeretném 2026-ban is ugyanolyan lelkesedéssel végezni ezt.”
Még jobban akarom értékelni az életet, megélni minden pillanatot, ami jön.
„Emellett még több minőségi és értékes időt töltenék a családommal. Az elmúlt egy év sokat hozott nekem magánéleti és szakmai szemszögből is: új párkapcsolatom van, és megjelent az első magyar lemezemről az első dalom. Bízom benne, hogy 2026-ban is legalább ilyen jó évem lesz.”
Néhány éve életmódváltásba kezdett a színész, de a 2024-es lágyéksérvműtéte miatt kímélnie kellett magát. Most azonban eljött a visszatérés ideje!
"Nem nagyon szoktam újévi fogadalmat tenni, de idén mégis teszek. Az elmúlt másfél évben nem jártam le a konditerembe, részben azért, mert a műtét után nem terhelhettem magam, nyaranta pedig a nagy melegben amúgy sem szokásom sokat edzeni. Az uszodába már visszatértem, de érzem, hogy szükségem lenne még a mozgásra. Korábban már volt egy nagyon jó személyi edzőm, de mivel ő már máshol dolgozik, ajánlott nekem egy másik edzőt, akivel januártól kezdünk majd" – mesélte a hot! magazinnak Csonka András.
"Nem az a célom, hogy kigyúrjam magam, csak az egészségem és az állóképességem miatt mozognék. Szóval, ez a fogadalmam az új évre, hogy visszatérek a terembe!"
Több fogadalmat is tett az egykori Nagy Ő. Testben és lélekben is fejlesztené magát, de van egy hely, ahová el is szeretne jutni.
"Nagyobb hangsúlyt fektetnék a mentális egészségemre. Egy spirituális utazást végeznék önmagam körül, és több időt szánnék az elmélkedésre és a világ megfejtésére. Az életmódváltásommal eddig sikerült nyolc kilótól megszabadulnom, ezt mindenképp megtartanám, és még két kilót szeretnék leadni" – sorolta a fogadalmait Jákob Zoltán.
Ezeken kívül elutaznék Dél-Afrikába szafarira, ahol az autóból nézném az állatokat. Ezeket fogadom meg 2026-ra.
