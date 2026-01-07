Megtette a bejelentést a TV2: hatalmas sikert könyvelhettek el

Az előző évekhez hasonlóan 2025-ben is a TV2 lett a legnézettebb csatorna teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban. A kiemelkedő tévés főszezonnak köszönhetően pedig az idei már a negyedik olyan ősz volt, mikor a TV2 lett a nézők első számú választása főműsoridőben is.
A csatornacsaládok versenyében szintén jelentős előny mérhető éves szinten a TV2 Csoport javára. Mindkét kiemelt korcsoportban, mind teljes napon, mind főműsoridőben az első helyen zárt a főcsatorna mellett a kábelportfólió is, így a teljes TV2 Csoport jelentős fölénnyel őrizte meg piacvezető pozícióját éves átlagban.
A mögöttünk hagyott év ismét egyértelműen bizonyította: a magyar televíziós piac vezető ereje vagyunk, és ezt a pozíciót évek óta stabilan, megingathatatlanul tartjuk. A nézők bizalma és figyelme minden nap megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk – és abban is, hogy a felelősségünk óriási. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy megfeleljünk a közönség elvárásainak és olyan műsorokat kínáljunk, amelyek széles tömegeket szórakoztatnak. Hiszünk abban, hogy a lineáris televíziózásnak nemcsak jelene, hanem hosszú távú jövője is van – és mi ennek a jövőnek az alakítói kívánunk lenni. A piacvezető pozíció nem önmagáért való cél, hanem eszköz: lehetőség arra, hogy még bátrabban, még felelősebben és még innovatívabban szolgáljuk a magyar nézőket. Dominanciánk nem véletlen, hanem tudatos stratégia, következetes építkezés és egy olyan csapat munkája, amely hisz a televízió erejében. Köszönjük a nézőknek, hogy velünk tartanak, és köszönjük partnereinknek, hogy együtt írjuk tovább a magyar televíziózás történetét. A következő évben is ugyanazzal az elszántsággal dolgozunk azért, hogy a lineáris televíziózás erős, releváns és megkerülhetetlen maradjon
. – összegezte az eredményeket Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.
TV2
A 2025-ös évet nézve kimagasló teljesítményt nyújtottak a TV2 saját gyártású műsorai, melyek szinte mindegyike idősávja legnézettebb műsora lett évadátlagban, mindkét kiemelt korcsoportban. Az első félév legnagyobb nyertese kétséget kizáróan a Hunyadi volt, amely megjelenését követően egyből letarolta a nézettségi toplistákat, legnézettebb epizódja pedig közel egymilliós nézőszámot ért el (AMR: 941 ezer fő) a teljes lakosság körében, amire 2021 áprilisa óta, vagyis az elmúlt több mint 4 évben egyetlen sorozat egyetlen epizódja sem volt képes a teljes magyar televíziós piacon.
A hétköznap esték legnézettebb saját gyártású műsorai közé tartozott 2025-ben a Házasság első látásra, valamint a Kincsvadászok. Mindkét műsor 2024-ben debütált, és az elsöprő sikernek köszönhetően 2025-ben új évaddal jelentkezett. Az ország kedvenc párkereső reality-je az őszi főszezonban már a harmadik évaddal tért vissza, és mindkét kiemelt korcsoportban markáns fölénnyel nyerte az idősávját. A teljes évadot a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan a nézők 17,0%-a kísérte figyelemmel.
2025-ben további évadokkal folytatta menetelését a nagysikerű műtárgy-kereskedő showműsor, a Kincsvadászok is, melynek szintén az eddig adásba került minden évada markáns fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora mindkét kiemelt korcsoportban. A legutóbbi évad november közepétől látható a TV2-n, és a december végéig adásba került minden epizódja nyerte az idősávját, átlagosan 262 ezres nézőszámmal és 14,6%-os nézői részesedéssel a fő kereskedelmi korcsoportban.
Hosszú lenne a lista, de a teljesség igénye nélkül, a fentieken túlmenően az év legsikeresebb és a csatorna legnézettebb műsorai közé tartoztak még a Farm VIP, a Legyen Ön is milliomos! Palik László vezetésével, a Szerencsekerék Kasza Tibivel, az Ázsia Expressz, a Lakásvadászok, illetve olyan nagyszabású hétvégi showműsorok is, mint a visszatérő A Nagy Duett vagy a Sztárban Sztár All Stars.
Infotainment
A reggeli magazinműsorok: a Mokka és Mokkacino éves átlagban mindkét kiemelt korcsoportban jelentős különbséggel nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti infotainment műsorok, a főműsoridős Tények és Tények Plusz szintén idősávnyertes lett éves átlagban a teljes lakosság körében.
Kábelportfólió
A TV2 Kábelportfóliója szintén eredményes évet zárt, melyhez a csoport nagyobb és kisebb tematikus csatornái egyaránt hozzájárultak. A Mozi+ 2025-ben is a legnézettebb kábelcsatorna maradt a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt.
További büszkeségre ad okot, hogy a TV2 Csoport sportcsatornái, a Spíler1 és Spíler2 a kumulált adatok alapján teljes napon éves átlagban, mindkét kiemelt korcsoportban nyerték a nézettségi versenyt a kereskedelmi sportcsatorna-portfóliók piacán.*
Szlovénia
A 2020 októbere óta TV2 Csoporthoz tartozó szlovéniai Planet Group csatornái szintén stabil teljesítményt nyújtottak 2025-ben, és 6,6% átlag kumulált CSHR-t értek el a fő kereskedelmi korcsoportban, teljes napon.**
Online jelenlét
A TV2 fiatalos és dinamikusan teljesítő social média oldalai 2025-ben is kiemelkedően jól teljesítettek a felhasználók körében. A legnépszerűbb a 25-34 évesek közt, a felhasználók 70%-a nő, míg 76%-uk magyarországi, főként fővárosi követő. A TV2 a Facebook-on és Instagram-on magasan megelőzi követők számában legfőbb riválisát (Facebook: TV2: 386 ezer, RTL: 333 ezer, Instagram TV2: 202 ezer, RTL: 135 ezer) a TikTok-on pedig hatalmas lendülettel zárkózik fel a versenytárshoz.
A Megasztár Facebook-oldala 2025-ben közel 300 millió megtekintéssel a legnépszerűbb műsoroldal, míg a TV2 Facebook oldala 400 millió megtekintést ért el. Kiemelkedő érdeklődés övezte az Exatlon Hungary új évadának bejelentését: a Facebookon 2 millió, míg az Instagramon 1.4 millió megtekintése volt! Szintén rengeteg embert érdekelt a bácsalmási család felújított házának átadása, az Újratervezés ünnepi epizódjából készült Reels videót 1.6 millióan nézték meg.
Az elmúlt 12 hónapban közel 120 millió videómegtekintést ért el a TV2 TikTok felülete, a feltöltött tartalmak közül a legnépszerűbbnek a Sztárban Sztár All Stars egyik promója bizonyult, 4.9 milliós megtekintéssel. A közösségi médiában a legnépszerűbb felület a Megasztáré volt, TikTokon 115 millió megtekintést generált a legutóbbi évad, a követők száma pedig 58 ezerrel nőtt 2025-ben. ***
Tájékoztatás: az előzetes bejelentéseknek megfelelően, 2026. január 1-től megváltozik a TV2 Csoport közönségarány-számítási módja, mely szerint 2026-tól kezdődően a közönségarány számításába az egyéb képernyőhasználat nem kerül bele, illetve a célcsoportok tartalmazni fogják a vendég nézőket is. Jelen közlemény még a 2025-ben érvényes, alábbi beállítások alapján készült:
*Live + As live adatok, vendég nézők nélkül
Főműsoridő: 18:00-22:59
Őszi főszezon: szeptember 1. – december 31. közötti időszak
Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás
** Live+Playback adatok, A18-64 vendég nézőkkel
Forrás: AGB Nielsen Slovenia/TV2 Kutatás
CSHR - Kereskedelmi közönségarány (egyéb képernyőhasználat nélkül kalkulált nézői részesedés)
