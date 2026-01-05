Megtette a bejelentést a TV2: hatalmas újdonságok várnak a nézőkre

Január 5-től újabb török szériával bővül a TV2 délutáni kínálata. Az Isztambuli árvák története hat testvérről szól: Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet és a legkisebb, Balim békés életét egy váratlan támadás zúzza szét, amelyben szüleik életüket vesztik. A gyerekeknek menekülniük kell, és végül Isztambul utcáin kötnek ki. A nagyváros azonban teljesen ismeretlen a számukra, az egyetlen esélyük az, ha megtalálják a nagybátyjukat, akiről úgy tudják, hogy ott lakik… A főszerepben A városi doktorból ismert Hazal Subasi látható, valamint Enes Kocak és Burak Berkay Akgül is játszik a sorozatban. Burak Berkay Akgült a Zafír: Egy rejtett szerelmi történetből ismerhetnek már a magyar nézők. Az Isztambuli árvák 15.40-kor látható hétköznaponként, így Az aranyifjú új időpontban, 14:35-kor folytatódik.
Február 11-én is új sorozat érkezik a csatornára: 16:45-kor indul a Távoli város, amely Törökországban már nézettségi rekordokat döntött. Alya (Sinem Ünsal) Kanadából tér haza Mardinba, hogy teljesítse férje végakaratát, aki a szülőföldjén akart örökre megpihenni. Csakhogy a temetést követően az Albora család, élükön Cihannal (Ozan Akbaba) nem akarják őt és az ötéves kisfiát elengedni. Az Albora családban ugyanis a hagyományok felülírják a törvényeket. Alyia elszökik, hogy szabadon élhessenek. Ez a lépése azonban hatalmas bajba sodorja… A sorozatban ismerős arcokkal találkozhatnak a nézők: Ozan Akbaba A városi doktorból, Sinem Ünsal A csodadoktorból szerepel a szériában.
Az Izaura TV kínálatában is egy török újdonsággal indul az év. Január 21-én 20 órától debütál a Szívdobbanás, többek között az Összetört szívek sztárjával, Gökhan Alkannal, valamint a Kuzaóey Güney - Tűz és vízből is ismert Öykü Karavel szereplésével. Az általuk alakított Eylul és Ali Asaf egykor tanár-diák viszonyban komoly hatással voltak egymás életére, ám a sors évekkel később orvosként sodorja össze őket újra egy kórház falain belül...
Január 5-től a TV2 Csoport humorcsatornája, a TV2 Comedy is számtalan izgalommal érkezik. Teljesen megújul a műsorstruktúra, hétköznaponként több csatornapremier is várja a TV előtt ülőket, jönnek a közönségkedvenc sitcomok, mint például a Két pasi meg egy kicsi című sorozat.
Az Egyről a kettőre 10:40-től dupla résszel nyit – a klasszikus családi vígjátéksorozat egy özvegy apa és három lánya életét követi nyomon szeretetteljes humorral. Főszerepben többek között Patrick Duffy, „mindenki” Bobby Ewing-ja a Dallasból.
A semmi közepén tripla résszel érkezik 14:55-től. Egy átlagos amerikai család hétköznapjaiba pillanthatunk bele hiteles, szerethető humorral. Erőssége a valósághű karakterábrázolás és az élet apró kihívásainak őszinte bemutatása. Főszerepben Patricia Heaton, Neil Flynn - a Dokikban közönség kedvenccé vált Mindenes, - és Charlie McDermott.
17:30-tól Az ifjú Sheldon sem maradhat ki - a világszerte ismert Agymenők spin-off előzménye egy különösen intelligens kisfiú gyerekkorát mutatja be szellemesen, érzelmekkel átszőve. A sorozatban a családi dinamika és a társadalmi különbségek finom ábrázolása új színt hozott a sitcom műfajába. Érdekesség, hogy Sheldon édesanyját alakító Zoe Perry, az eredeti sorozatban szereplő Laurie Metcalf valódi lánya.
Az egyik legsikeresebb amerikai sitcom, a Két pasi meg egy kicsi - középpontban a hedonista reklámdalszerzővel, akihez a válása után beköltözik öccse, a kissé csetlő-botló Alan, és fia, a buta és nagy étvágyú Jake -, hétköznap 20:00-tól, napi 4 epizóddal várja a nézőket. Főszerepben a legendás Charlie Sheen és Jon Cryer, majd a 9. évadtól Ashton Kutcher tette felejthetetlenné a sorozatot.
Ezeket követően, szintén hétköznaponként pedig tovább folytatódik a Family Guy maraton 22:00-tól. Provokatív humor, szókimondó társadalmi szatíra – ez az, aminek köszönhetően világszerte hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet a Griffin család… akik bátran feszegetik a tabukat, miközben folyamatosan reflektálnak az aktuális popkultúrára.
