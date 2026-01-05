SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Tallós Rita: „Minden családban akadnak csontvázak a szekrényben”

Tallós Rita
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 11:00
Olyanok, mint egy olasz család, ezt sohasem tagadták. Tallós Rita és Barbinek Paula azt is elárulta, hogy ez a fajta vehemencia szeretetből jön. De akkor hogyan bírják ki egymás mellett?
Magyar Adrián
Korábban rengeteget mesélt Tallós Rita Barbinek Paulával való kapcsolatáról az Ázsia Ex­pressz című műsorban. Most elárulták, hogy régebben mennyire volt jellemző rájuk ugyanaz a szenvedélyesség, amit a műsorban láthattunk.

Tallós Rita, lánya és mamája - három generáció a jégen saját fotókkal - BORS
Tallós Rita családja mai napig kicsattan az egészségtől – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Ez is egyfajta harmónia, ha hívhatjuk így. Nálunk mindenki túl akarja beszélni a másikat, kicsit hangos család vagyunk. De van ennek előnye is, mert ha problémánk van egymással, azt is meg tudjuk beszélni. Minden családban akadnak csontvázak a szekrényben, csak sokan inkább hallgatnak róla, pedig szerintem az őszinteség a legfontosabb” – kezdte Rita a hot! magazinnak.

Az évek alatt persze rengeteget fejlődtünk

– vette át a szót Paula. 

„Rita mindenképpen nyugodtabb. Elkezdtem dolgozni az autizmusomon, ő pedig az ADHD-ján nagyon intenzíven, hiszen meg kell tanulnunk, hogy nekünk másképp működik az idegrendszerünk.”

Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula a karácsonyról is szót ejtett

A hot! magazin elkísérte Ritát és családját a Dunakanyar legnagyobb korcsolyapályájára, ahol a szórakozás közben meséltek arról, hogyan zajlottak náluk az ünnepek. Nem csak ketten érkeztek: Rita édesanyja, a nagymama is velük tartott. Három generáció a jégen! Szerdahelyi Tünde csak a pálya széléről figyelte a lányát és az unokáját. Néha-néha odaszólt, óva intette őket, ha vakmerőbb műveletet hajtottak végre a korcsolyával.

Tallós Rita, lánya és mamája - három generáció a jégen saját fotókkal - BORS
Tallós Rita fiatalon is fontosnak tartotta a családot, ez mára sem változott - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A színházi hajrá, a karácsony már a család mögött van – most adódott lehetőség egy kis lazításra, közösen eltöltött időre.

„Nagyon hálás vagyok Ritának, hiszen miatta egészen pici korom óta síelek. Nekem a télről a síelés vagy korcsolyázás jut először eszembe” – mesélte Paula.

„Idén az adventi készülődés sem volt zökkenőmentes” – folytatta Rita. Nagyon zaklatott most az életem, most egy pici lakásban lakom, amíg felújítom az új otthonom, ez pedig sok energiámat veszi el. Amíg a gyerekek kicsik voltak, mindig feldíszítettük a házunkat már adventre, szobánként haladtunk, 50 méteres égősorokat húztunk végig az egész lakáson! Emlékszem, mindig egy barátunk öltözött be Mikulásnak, a ruháit és a puttonyt a Madách Színháztól kértem el. Annak idején nekem a nagybátyám öltözött be Mikulásnak ugyanabba a ruhába, hogy meglepjen engem!”

Tallós Rita: „Ilyenkor Paula teljesen elfelejti, hogy a lányom”

Tallós Rita, lánya és mamája - három generáció a jégen saját fotókkal - BORS
Forró kakaó mellett meséltek a kapcsolatukról - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Nemcsak rokoni szál fűzi össze Ritát és Paulát, hanem az is, hogy ők ketten alapították a Liliom Produkciót, ahol már komoly színházi csapattal dolgoznak együtt.

„Ilyenkor Paula teljesen elfelejti, hogy a lányom, abszolút kollégaként tekintünk egymásra, amikor munkáról van szó. Talán annyi, hogy itt is indulatosabb vagyok vele, mint a többi színésznővel, de szerencsére ez sem probléma közöttünk” – árulta el Rita. 

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint - Fotó: hot! magazin

 

