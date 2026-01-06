Sokkolóan gyönyörű videót osztott meg Budapestről a világhírű újságírónő

Budapest éjszakai utcái nyugodtabbak, mint valaha, sőt tegnap este a nevetéstől és hópelyhektől pezsgő játéktérré váltak — legalábbis így látta a világhírű újságírónő, Scarlett Karoleva, aki a napokban egy különleges videót töltött fel a X felületére. A bájos zsurnaliszta ezúttal nem diplomáciai elemzéssel vagy parlamenti interjúval hívta fel magára a figyelmet, hanem egy intim, mégis felszabadult pillanattal: késő esti hógolyócsatával Budapest szívében. Karoleva és barátnője teljesen önfeledten, nevetve és kacagva dobálták egymást hóval a belvárosi járdán, miközben a háttérben a Lánchíd fényei ragyogtak. Ez az, ami elképzelhetetlen lenne Nyugat-Európa bármelyik nagyvárosában.

Scarlett Karoleva videója hamar virálissá vált (Fotó: Facebook)

Scarlett Karoleva imádja Budapestet

A jelenet nem hollywoodi filmforgatás jelenete, hanem egy spontán utcai jelenet, amelyet Karoleva rögzített és osztott meg követőivel — és azóta futótűzként terjed az interneten. A felvétel azt a luxust mutatja be, amit sok nyugat‑európai városban ma már ritkán engedhet meg magának az ember: biztonságos, békés éjszakai séta, nevetéssel, barátsággal és hóval körülvéve.

Őszinte vallomást tett a követőinek...

A poszt alatti szöveg rövid, de annál beszédesebb:

Késő esti séta a varázslatos Budapesten. Két nő, akik hógolyóznak és teljesen biztonságban vannak. Imádom Magyarországot...

— vallotta be a véleményvezér. Ez a látszólag egyszerű sor egy ma egyre ritkább élményt dicsőít: azt, hogy még léteznek európai nagyvárosok, ahol az emberek nem rettegnek az utcán, hanem élvezik a pillanatot és egymás társaságát — még akkor is, ha csak egy hógolyócsatáról van szó. Ezzel ellentétben Hollandiában, Németországban, Franciaországban és Olaszországban háborús állapotokra emlékeztető jelenetek zajlottak szilveszterkor.

Late night walk in magical Budapest

Two women, having a snowball fight and being totally safe



I love Hungary 🇭🇺⛄️ pic.twitter.com/ATlrgmmv3P — Scarlett Karoleva (@Scaroleva) January 5, 2026

Letarolta az internetet

Az X‑poszt másodpercek alatt bejárta a közösségi médiát: már 23 ezren kedvelték, és több mint 200 ezren látták, miközben rengeteg komment érkezett. A videó nemcsak a magyar fővárosról szól: arról mesél, hogy létezik még olyan hely Európában, ahol az emberek kora este kint lehetnek az utcán, nevethetnek és játszhatnak anélkül, hogy bármitől tartanának. Ez a kontraszt — a világ egyre feszültebb híreihez képest — teszi igazán különlegessé Karoleva bejegyzését, amely nem csupán egy pillanatnyi szórakozás, hanem egyfajta fontos üzenet is a világnak.