Orbán Viktor: A nyugat-európai vezetők háborút akarnak

A nyugat-európai vezetők háborút akarnak - írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök így folytatta:
Természetesen nem azért, mert gonoszak lennének. Nem. Geopolitikai vagy anyagi érdekek vezérlik őket.
A kormányfő a bejegyzéséhez egy videót is megosztott, amelyben kifejtette, hogy nem arról van szó, hogy van egy mesterterv, és van valahol egy gonosz alak, aki szövi a szálakat, hanem arról, hogy van egy katonai konfliktus, amely kapcsán mindenki elkezdte keresni, hogy ez milyen lehetőséget tartogat a számára.
