Orbán Viktor: Mi nem leszünk bevándorlóország!

"Migránstábor Magyarországon? Mi nem leszünk bevándorlóország" - e sorokkal tett fel videót közösségi oldalára Orbán Viktor. Mint ismert, az Európai Unióban egyedül Magyarország volt az, aki azt mondta: nem kérünk a bevándorlók kontrollálatlan beáramlásából. Noha Brüsszel azóta is büntetni próbál minket ezért a döntésünkért, az idő minket igazolt: már Európában mindenütt látják, hogy jobb lett volna a magyar utat követni.

"Brüsszel migrációs paktumát 2026. július 12-től kellene alkalmazni. A brüsszeli döntés szerint Magyarországnak le kellene folytatni 23 ezer kérelem elbírálását egy év alatt. Ez csak abban az esetben lehetséges, illetve lenne lehetséges, ha létrehoznánk egy 10 ezer fős tartózkodási helyet, nevezzük ezt migránstábornak. A bizottság arról is döntött, hogy 350 főt be kell fogadnunk olyan migránsokat, akik nem Magyarországon adták be a kérelmüket. Itt a magyar kormány álláspontja változatlan."

Nem veszünk át egyetlen nyugat-európai országtól egyetlen migánst sem. Nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét, és nem leszünk bevándorlóország

- emelte ki a kormányfő, hozzátéve: