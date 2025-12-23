Nagy bejelentést tett Rubint Réka, közösségi összefogásra buzdít

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 11:44
Az üzletasszony ismét nagy projektbe kezdett, amit Szentkirályi Alexandra jelentett be közösségi oldalán. Rubint Réka vezetésével életmódváltó program indul a Női Digitális Polgári Kör és a Fitt Magyarországért DPK szervezésében.
Bors
A szerző cikkei

Rubint Réka és Schobert Norbert az elmúlt években több különböző tábort és eseményt szerveztek az életmódváltás témájában. Most viszont Réka ismertette legújabb projektjét, amelyet ezúttal Norbi nélkül valósít meg. Szentkirályi Alexandra ma jelentette be közösségi oldalán, hogy a Digitális Polgári Körök új programot hirdetnek, amely Rubint Réka vezetésével valósul meg.

Rubint Réka
Rubint Réka jövőre indítja el új projektjét (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka vezetésével új programot hirdet a Női Digitális Polgári Kör

A polgári közösségek ereje abban is rejlik, hogy támogatjuk egymást a céljaink elérésében, legyen szó közéletről vagy éppen az egészségünk megőrzéséről

– kezdte közösségi oldalán a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. A fitnesszmodell és sztáranyuka a jövő évben kezdi el az életmódváltással kapcsolatos programot.

A Női Digitális Polgári Kör és a Fitt Magyarországért DPK szervezésében Rubint Réka vezetésével egy intenzív, négyhetes életmódváltó program indul. Ennek keretében 3-3 elszánt hölgy szakértő segítségével kezdheti az évet

– folytatta Szentkirályi Alexandra. Rubint Réka korábban saját Digitális Polgári Kört is alapított férjével, Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör néven. 

SCHOBERT NORBERT RUBINT RÉKA
Rubint Réka és Schobert Norbert saját Digitális Polgári Kört is alapítottak (Fotó: Mediaworks)

Szentkirályi Alexandra felhívta követői figyelmét

Legyél tagja a DPK-közösségeknek, csatlakozz a csoportokba a jelentkezési információkért

– szólt követőihez a politikus.

 

