Regán Lili szexi bikinis fotója felrobbantotta a netet

Gőzerővel csapott bele 2026-ba a Rádió 1 népszerű lemezlovasa. Regán Lili karácsony után a Maldív-szigetekre utazott, az év utolsó napján ugyanis ott zenélt, ott köszöntötte az újévet hatalmas bulival. Onnan pedig Sri Lankára utazott egy hónapra, de nem felejtette el hű követőit, akiket szexi képekkel árasztott el.

Regán Lili rádiós DJ egy hónapig Sri Lankán töltődik (Fotó: Bencze Zoltan)

Regán Lili bikiniben mutatta meg idomait

A népszerű lemezlovas még most sem hiszi el, hogy milyen fantasztikus lehetőséget kapott. Regán Lilit ugyanis felkérték, hogy szilveszterkor a Maldív- szigeteken zenéljen.

KERESEM A SZAVAKAT! Idén a Maldív-szigeteken léptem fel Szilveszterkor a Dhigali Maldives-ban, ami egy 5 csillagos prémium resort. Elképesztő élmény volt látni, ahogy mindenki táncolni kezdett, amikor elkezdtem zenélni és a szettem végéig önfeledten buliztak az emberek a világ minden pontjáról. Teltház volt és 80 magyar érkezett a szigetre és elmondhatatlanul jól esett, hogy sokan kifejezetten a fellépésem miatt utaztak ide. Volt, aki kék parókával is készült a bulira! Ha kívánhattam volna sem alakulhatott volna jobban ez az este!”

A Rádió 1 sztárja, aki tavaly összebalhézott Metzker Vikivel, a paradicsomi szigetről rengeteget posztolt, a rajongói legnagyobb örömére, akik nagyon örülnek kedvencük külföldi sikerének. Regán Lili most pedig már Sri Lankán van, ahonnan bikiniben jelentkezett be. Korábban írtunk arról is, mely magyar sztárok utaztak télből a nyárba a lemezlovason kívül.

Regán Lili válása békés volt

DJ Regán Lili szeptemberben jelentette be, hogy egy évvel esküvőjük után külön utakon folytatják férjével.

Szeretném veletek megosztani, hogy a férjemmel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk tovább az életünket. A döntés közös és békés volt. Hálásak vagyunk az együtt töltött időért. Mindketten úgy érezzük, hogy ez a legjobb út számunkra

- írta akkor Instagram oldalán.