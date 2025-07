Luxusból rémálom: ismeretlen nők rabolták ki PSG Oglit dubaji szülinapi buliján – Több milliós a kár

Egy luxusutazás, amely lendületes bulival indult és hamar nagy arcra esés lett belőle – PSG Ogli dubaji szülinapi hete nem várt fordulatot vett. A fiatal influenszer és barátai milliókat költöttek, de az első éjszaka után a lányok és az ital is elpárologtak.

PSG Ogli dubaji vigadalma

PSG Ogli 7, vagyis Papp Olivér, júniusban ünnepelte 25. születésnapját, amit nem is akárhogyan, hanem egy több mint 25 millió forintos dubaji luxuspartival koronázott meg barátaival. PSg Ogli neve egybeforrt a luxussal, s ennek megfelelően nem is akárhol, a FIVE Palm Jumeirah ötcsillagos hotelben szállt meg, ahol már az első este 8 millió forintot költöttek – ebből több mint 3,5 millió forint ment el pusztán italokra.

A dubaji szülinap igazi hollywoodi álomképet fest: jachttúra jakuzzival, Lamborghini-bérlés, vodkás reggelek, éjszakákon át tartó bulik – a társaság gyakorlatilag alig aludt a hét során. A történet azonban hamar sötétebb fordulatot vett. Már az első nap estéjén, a nagy bulizás hevében Ogliéknak feltűntek szemrevaló turistalányok, akik szinte azonnal rájuk tapadtak. A jókedv, a drága italok és az önbizalom elvégezték a dolgukat – PSG Ogli és a barátai sem tértek haza egyedül a hotelszobába.

Rossz ómen?

PSG Ogli kora reggeli ébredése azonban inkább emlékeztetett egy krimire, mint egy romantikus filmre. A lányoknak nyoma veszett, mire Ogli felkelt, és amikor nekiállt volna a reggeli műzlinek, észrevette: a hűtő, a bárpult, de még a minibár is ki lett pakolva. Több millió forint értékű alkohol tűnt el az éjszaka folyamán.

Eleinte azt hitte, a barátai viccelődtek vele – vagy esetleg megitták, amíg aludt–, hiszen semmi más nem tűnt el a lakosztályról. De hamar világossá vált, a társaságot bizony kirabolták azok a nők, akiket aznap este hazavittek. A csapat döbbenten állt a helyzet előtt, de szerencsére volt még tartalék a kasszában, így nem szegte kedvüket a történtek sora és hamar kicsengették az újabb fejadagokat.

Az egyébként nem meglepő, hogy az enyveskezű csajbanda csak a piára csapott le. Dubajban csak a hotelekben szolgálnak fel a külföldieknek alkoholt, és nem éppen olcsón mérik. A városon belül nem lehet boltokban venni alkoholos italokat, így aki rendesen bulizni akar, az kénytelen alaposan a zsebébe nyúlni. Kivéve, ha találnak egy tehetős fiatalembert, aki tudtán kívül is ellátja őket egy hétre való italmennyiséggel.