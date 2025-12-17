Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas elismerés: újabb díjat vehetett át Pásztor Erzsi

törőcsik franciska
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 18:28
pásztor erzsidíj
Életműdíjat vehetett át Pásztor Erzsi színművész.
Bors
A szerző cikkei

Átadták szerdán a közönség által odaítélt Arany Medál-díjat: az életműdíjat elnyerő Pásztor Erzsi színművész mellett az elismerést Törőcsik Franciska, Ember Márk és Trill Beatrix színművész, valamint Lakos Nóra rendező és Tóth Marcsi elsőkötetes szerző vehette át a budapesti Bethlen Téri Színházban.

hot! magazin, hétfői feltöltések, címlap ADRIÁN Bangóék Mikulás extra NIKI Harry és Meghan Pásztor Erzsi EDINA Falusi Mariann
Éetműdíjat vehetett át Pásztor Erzsi / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A 2008-ban alapított kitüntetést hat kategóriában adták át. Az év rendezőjének Lakos Nórát, az év írójának Tóth Marcsit választotta a közönség. 

Pásztor Erzsi színművész az Arany Medál életműdíjat nyerte el.

 

Törőcsik Franciska Az év színésznője, Ember Márk Az év színésze díjat kapja, a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó elismerést Trill Beatrix színművész vehette át 

- olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Azt írták, az idén kiemelkedően sok szavazat érkezett a díjra. A 17. Arany Medál-díj szavazása már kizárólag online zajlott: a honlapon és e-mailen keresztül. A Navarrai Mészáros Márton kulturális újságíró, szerkesztő által alapított elismerést, amelyet 2013 óta a Bethlen Téri Színházban adnak át, eddig több mint hetven művész vette át. A díj 2021 óta Szeredi Sára üvegtervező művész fatalpazatra erősített, csiszolt, homokfúvott üvegalkotása. A díj az adott év kiemelkedő színházi, filmes és irodalmi alkotói teljesítményeit ismeri el, a közönség szavazatai alapján.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu