Pál Dénes kifakadt! Egy őrült autós miatt kis híján tragédiába fulladt a szánkózás

Pál Dénes két gyermek boldog édesapja, akik a tavalyi évben nagy változáson mentek keresztül. A nagyobbik lánya most kezdte az iskolát, a kisebbik pedig már bölcsődébe jár. Az énekes éppen egy szép, családi emléket próbált szerezni gyermekeivel, amikor majdnem tragédiába torkollott a szánkózás. Pál Dénes közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a havazás okozta nehézségekre.

Pál Dénes gyerekeivel élvezte a nagy havazást, amikor megtörtént az ominózus eset (Fotó: Bánkúti Sándor)

Pál Dénes felesége és gyerekei társaságában szánkózott, amikor...

Kedves nem normális idióták!

– kezdte Pál Dénes Instagram-oldalán. Az időjárás okozta nehézségek nem csupán a sofőröknek, de a járókelőknek vagy éppen ebben az esetben a szánkózni vágyóknak is életveszélyessé tudnak válni.

Habár meglepő, de mégis leesett a hó. Ha eddig nem tudtátok, itt egy pár érdekesség a hóról: fehér színű, hideg és nem mellesleg CSÚSZÓSAK TŐLE AZ UTAK!!! Ezért bármennyire is furcsa, nem úgy kell vezetni, mint akkor, amikor nincs rajtuk hó. Fontos, hogy tisztában legyetek vele: nem kell tökig nyomni a gázt egy 30 méteres szakaszon és driftelgetni, főleg nem lakott területen. Mert ettől - szomorú, de sajnos - nem lesz nagyobb neked se

– utalt a sofőrök stílusára az énekes.

Pál Dénes hiába szereti ezt az időt, ennek is megvannak a hátrányai (Fotó: Szabolcs László)

Pál Dénes családja közel volt a tragédiához

Azt a barmot külön megkérném, aki nem olyan rég, amikor együtt szánkóztunk (lakó-pihenő övezetben, ahol eleve maximum 20-szal lehet menni) a családdal, volt kedves majdnem elütni minket és egy másik családot is, hogy legközelebb jobban figyeljen oda. Vagy inkább szálljon ki a kocsiból és egy határozott csuklómozdulattal dobja el a büdös francba a kulcsot

– fakadt ki az énekes. Szerencsére nem történt tragédia és mindenki épségben megúszta az esetet, de a korábbi tehetségkutató győztes szeretné, ha mindenki jobban odafigyelne az utakon.

Mindenkinek körültekintő és biztonságos vezetést kívánok. Juhééé, hull a hó

– zárta Instagram-történetében Pál Dénes.

A hirtelen nagy mennyiségű havazás miatt a mai napon vörös kódot rendelt el az Operatív Törzs, amely tagjai szintén felhívták a figyelmet az utak veszélyeire.