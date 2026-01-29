„Elvetted a szüzességemet, ugye tudod?” – Forrt a levegő Stohl András és első randipartnere között

Stohl András Nagy Ő-ként már az első adásokban bizonyította, hogy nem csak felszínes flörtökre és sablonos beszélgetésekre számíthatunk. Az első kettesben töltött randi érzelmi mélysége és őszintesége jóval többet adott, mint amit egy hétköznap esti randishow-tól várnánk.

A Nagy Ő első napjaiban még vigasztalni kellett Mónikát, most egy sikeres randin van túl (Fotó: TV2)

A Nagy Ő első valódi randija

A Nagy Ő Stohl András főszereplésével hétfőn startolt el, és miután megismertük a lányokat, valamint túl vagyunk az első kiesőkön is, sor került az első igazán intim egy per egyes randira. A kiválasztott Kovács Mónika volt, aki civilben pedikűrösként dolgozik, és András szerint messze a legérzékenyebb lány az összes közül – és aki nem mellesleg rendkívül sportos is. Nem véletlen, hogy a randira is egy laza, sportos szettben érkezett a szerencsés kiválasztott.

Stohl András nem titkolta, miért pont őt választotta:

„Olyanra volt szükségem, aki nem hangos, nem kell játszmázni, kedves, megértő, érzékeny.” A színész szerint a randi mindig különleges jelentőséggel bír, mert itt dől el, van-e valódi kapcsolódás. Nagy Ő Mónika sem rejtette véka alá az érzéseit a randi elején, aki maga is pontosan tudta, itt a kiváló lehetőség, hogy Andrásnak megmutassa valódi arcát, és befaroljon a lányok elé a versenyben.



Nagyon örülök, hogy András engem választott, bízom benne, hogy kis lazább, kötetlenebb randi lesz, ahol felszabadulunk és jól tudjuk magunkat érezni.



A választás pedig telitalálatnak bizonyult, hiszen egy kalandparkba mentek, ahol egyikük sem járt korábban.

Elérkeztek az első drámai pillanatok a műsorban, a lakók túl vannak az első rózsaceremónián (Fotó: TV2)

„Hát nem egy szép lány” – Kiara Lord nem finomkodott

A magasság és az akadályok miatt hamar közelebb kerültek egymáshoz. A pálya okozta kihívások közelséget és ölelést hoztak, amit láthatóan egyik fél sem bánt.

„Muszáj lesz segítenünk egymást, hogy ezen végigmenjünk. A kalandpálya a bátorság és a bizalom pályája. Olyan lesz, mint az élet, csetlünk-botlunk” – fogalmazott András, majd talán ő maga is meglepődött, hogy kimondta a gondolatát:

Valamiben elvetted a szüzességemet, ugye tudod?

Mónika nevetve és frappánsan reagált: „De örülök, hogy nekem is jutott valami.”

Miközben köztük egyre jobban forrt a levegő, Kiara Lord kíméletlen kritikát fogalmazott meg a villában – láthatóan nehezen viselve, hogy András választása nem rá esett.

Vele lehet amúgy érdemben kommunikálni? Szerintem azért hívta el Andris, hogy pontot tegyen a végére. Azt nem értem, miért őt hívta el randizni, sosem fejti ki a véleményét és hát nem egy szép lány.

A randi végén Mónika láthatóan felszabadultan és nyeregben érezte magát. A többórás közös program, András közelsége és a pozitív visszajelzések óriási löketet adtak az önbizalmának és a versenyszellemének is.

„Nagyon örülök, hogy egy ilyen kalandparkba jöttünk. Vigyázott rám, építettünk bizalmat. Ahogy rám néz, azt érzem, nincs lehetetlen. Volt testi kontaktus is, azzal mást építettünk.”

A kalandpálya után kézen fogva sétáltak tovább, négyszemközt beszélgettek, a humor is előkerült, ami András számára kulcskérdés. A csendes lány óriási előnyre tett szert – bár ez csak az első randi volt, hosszú az út a végső döntésig.