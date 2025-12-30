Megyeri Csilla eldöntötte: állami kórházban fog szülni!

Az influenszer kismama februárra várja első gyermekét. Elmondása szerint már minden a helyére került a házban és akkor sem lenne semmi probléma, ha most születne a kisbaba. Megyeri Csilla Instagram-oldalán mesélt arról, hol és hogy tervezi a szülést, amiben követői segítségét is kérte korábban.
Korábban sokan inkább az állami kórházakat támogatták, amikor kikértem az emberek véleményét ezzel kapcsolatban
– kezdte Instagram-oldalán a műsorvezető. Csilla megkönnyítette saját magának is a nagy döntést és több helyre is ellátogatott, amiket korábban a rajongók javasoltak neki.
A lakásunktól csupán öt percre van az egyik kórház, ami nagyon megtetszett, mivel néhány éve újították fel a teljes osztályt. Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt velünk és egy nagyon szép, tiszta és otthonos környezet fogadott minket. Viszont itt a szobában csak a csecsemőddel lehetsz és a látogatókat egy külön helységben tudod fogadni
– mesélte Megyeri Csilla az egyik állami kórházzal kapcsolattal.
A műsorvezető és párja, Nicola Sarcia már nagyban készülnek a baba érkezésére. A szerelmespár kapcsolata egyre erősebbé válik a babavárás időszakában is. Nico azt is elárulta a Ki vagy Te valójában podcast műsorában, hogy megismerkedésük előtt lövése sem volt arról, hogy ki is az a Megyeri Csilla.
Egy, a követők által ajánlott kórházban is jártunk, ahol egy VIP-apartman szobát mutattak meg nekünk. Itt az apuka is benn tud aludni a szobában, illetve a hozzátartozókat is lehet fogadni. Ez már térítéses ellátás, de ez azért volt szimpatikus, mivel szerintem csendre és nyugalomra vágyom majd. Én sem akarok senkit idegesíteni és engem se idegesítsen más
– számolt be a második kórházról a műsorvezető. Februárig még van idő és Csilla véleménye is megváltozhat, de nagyon úgy tűnik, hogy a korábbi házigazda megtalálta a szülés helyszínét.
Végezetül nálam két állami kórház maradt a kalapban
– jelentette ki Megyeri Csilla.
Csilla közösségi oldalán korábban is beszámolt már a "lelkes kismama üzemmódról", amit az elmúlt pár hónapban él. Természetesen az ünnepek is közrejátszottak, mivel ez volt az utolsó karácsonyuk kettesben egy jó ideig.
