„Elkezdődött a fészekrakás” – Hamarosan megszületik Megyeri Csilla gyermeke, így van most a kismama

Megyeri Csilla október 11-én, éppen a leánygyermekek világnapján tudta meg, hogy kislányt hord a szíve alatt, a boldogsága pedig azóta is határtalan. A csodaszép kismama februárra várja a baba születését, ezzel kapcsolatban elárulta, hányadán állnak az előkészületekkel.

Megyeri Csilla gyereke február elején érkezik, a kislánynak már a nevet is kitalálták (Fotó: Schnürlein Zsuzsanna)

Megyeri Csilla: „A fészekrakási ösztön már elindult”

Noha a karácsony inkább a lassításról kellene, hogy szóljon, valahogy mégis, mintha épp ellenkezőleg hatna az emberekre ez az időszak: őrült vásárlási láz és végeláthatatlan rohangálás veszi kezdetét, sokszor kontraproduktívan. „Nincs megállás, én is mindig csomó helyre rohangálok ilyenkor, nagyon jól érzem magam, azt leszámítva, hogy egy kicsit fáradékonyabb vagyok – kezdi kedélyesen Csilla, aki február elejére van kiírva.

Egy kis nyugi most jól esne, de jövő héten már pihenni fogok és minőségi időt is tudunk majd együtt tölteni a családdal. Közben meg elkezdődött a fészekrakás is, a babaholmik java része már megérkezett, épp most kezdjük összerakosgatni a dolgokat, karácsonyra készen lesznek szerintem. Nem vagyok rástresszelve, felkészültünk arra is, még ha egy picit hamarabb érkezne, akkor is rendben leszünk már. Tulajdonképpen csak annyi hiányzik, hogy minden a helyére kerüljön. Azért természetesen az lenne a legjobb, ha bent maradna a pocakban, amíg kell.

Megyeri Csilla párjával már nagyon készül a pici érkezésére, mint mondja, vannak terveik, mit-hogyan alakítanak majd az életükben, ha megszületett a kicsi, de semmit nem vesznek szigorúan.

Nicoval sokat beszélgettünk róla, hogyan szeretnénk megoldani a logisztikát, de tudom, hogy a gyakorlatban ez teljesen másképp is alakulhat. Niconak van már egy kisfia, aki sokat van velünk. Terveink szerint az ő szobájában alakítunk majd ki egy sarkot, és amikor Nico kisfia nálunk van, ő vele alszik majd, én pedig külön a babával, hiszen egy 2,5 évest nyilván nem lehet egy szobába rakni egy csecsemővel.

– mondja Csilla mosolyogva. A gördülékeny éjszakák érdekében pedig egy babaöböl mellett tették le a voksukat, ezt kialakításánál fogva könnyedén a szülői ágy mellé tudják majd tolni.