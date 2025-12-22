„Elkezdődött a fészekrakás” – Hamarosan megszületik Megyeri Csilla gyermeke, így van most a kismama

Megyeri Csilla október 11-én, éppen a leánygyermekek világnapján tudta meg, hogy kislányt hord a szíve alatt, a boldogsága pedig azóta is határtalan. A csodaszép kismama februárra várja a baba születését, ezzel kapcsolatban elárulta, hányadán állnak az előkészületekkel.
Noha a karácsony inkább a lassításról kellene, hogy szóljon, valahogy mégis, mintha épp ellenkezőleg hatna az emberekre ez az időszak: őrült vásárlási láz és végeláthatatlan rohangálás veszi kezdetét, sokszor kontraproduktívan. „Nincs megállás, én is mindig csomó helyre rohangálok ilyenkor, nagyon jól érzem magam, azt leszámítva, hogy egy kicsit fáradékonyabb vagyok – kezdi kedélyesen Csilla, aki február elejére van kiírva.
Egy kis nyugi most jól esne, de jövő héten már pihenni fogok és minőségi időt is tudunk majd együtt tölteni a családdal. Közben meg elkezdődött a fészekrakás is, a babaholmik java része már megérkezett, épp most kezdjük összerakosgatni a dolgokat, karácsonyra készen lesznek szerintem. Nem vagyok rástresszelve, felkészültünk arra is, még ha egy picit hamarabb érkezne, akkor is rendben leszünk már. Tulajdonképpen csak annyi hiányzik, hogy minden a helyére kerüljön. Azért természetesen az lenne a legjobb, ha bent maradna a pocakban, amíg kell.
Megyeri Csilla párjával már nagyon készül a pici érkezésére, mint mondja, vannak terveik, mit-hogyan alakítanak majd az életükben, ha megszületett a kicsi, de semmit nem vesznek szigorúan.
Nicoval sokat beszélgettünk róla, hogyan szeretnénk megoldani a logisztikát, de tudom, hogy a gyakorlatban ez teljesen másképp is alakulhat. Niconak van már egy kisfia, aki sokat van velünk. Terveink szerint az ő szobájában alakítunk majd ki egy sarkot, és amikor Nico kisfia nálunk van, ő vele alszik majd, én pedig külön a babával, hiszen egy 2,5 évest nyilván nem lehet egy szobába rakni egy csecsemővel.
– mondja Csilla mosolyogva. A gördülékeny éjszakák érdekében pedig egy babaöböl mellett tették le a voksukat, ezt kialakításánál fogva könnyedén a szülői ágy mellé tudják majd tolni.
„Ötletek vannak, de nem tudhatom, hogy mi lesz a jó megoldás és nem is szeretném előre kitalálni. Hogy a baba mennyire lesz sírós, vagy hasfájós, az teljesen bizonytalan, úgyhogy majd mindig az adott helyzethez alkalmazkodunk. Mindenesetre beszereztük már a babaringatót, babakocsit, mózeskosarat, bár nem minden rendelés érkezett még meg, januárban is bőven időben vagyunk.”
A csinos híresség elárulta, idén karácsonykor épp ők látják majd vendégül a családot, ami valamelyest ugyan nyomást helyez rájuk, ugyanakkor megnyugtatónak érzi, hogy lesz elég segítsége.
A Mamák már izzítva vannak, úgyhogy nem egyedül csinálok mindent szerencsére. A sütés-főzés egy háziasszonynak mindig stresszes egy kicsit, de szerencsére jönnek majd segíteni, úgyhogy mindenki nagyon lelkesen veszi ki a részét a dologból.
Megyeri Csilla úgy véli, az adventi időszaknak az elcsendesedés lenne a lényege; amikor az ember egy kicsit befelé fordul és magába tekint, nem pedig az, hogy mérgezett egér módjára rohangálunk ajándékok után.
Az adventtel párhuzamosan a babavárás is egy hasonló, várakozással teli időszak, a kettő együtt pedig tényleg lélekemelő tud lenni, ha az ember kellően odafigyel rá. Próbálom én is megtalálni az arany középutat ebben és úgy alakítani mindent, hogy ez megvalósulhasson.
Megyeri Csilla terhessége során bevállal még egy utolsó utazást, mint kiderült, Olaszországba mennek, mert Nico nagymamája hazajön az ünnepekre és ők viszik majd vissza.
„Kint töltünk pár napot Velencében, bár 6-7 óra lesz az út, de ez nem jelent gondot, jól fog esni még egy utolsó kis kiruccanás, mielőtt megszületik a baba. Nico folyton dicsér, mondja, hogy büszke rám. Jól esik, hogy így lát engem, szerinte az anyaságra lettem kitalálva és ez hiányzott az életemből. Hálás vagyok, hogy minden jól alakul, tényleg nincs okom panaszra.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.