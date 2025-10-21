"Pár hete mondtam el" – Marsi Anikó férje lelépett: Gyarmati Gábor elhagyja az országot

A Tények műsorvezetője, Marsi Anikó már több mint 3 éve él házasságban Gyarmati Gáborral és úgy tűnik, boldogabbak nem is lehetnének. A vállalkozó most viszont mindent hátrahagyva külföldre indult, ráadásul felesége nélkül. Mindössze egy szűkszavú bejelentkezést hagyott itt az ismerőseinek és rajongóinak.

Marsi Anikó Gyarmati Gábor oldalán megtalálta a boldogságot, a férj most mégis egy ijesztő videóval jelentkezett (Fotó: TUMBÁSZ HÉDI / HOT! MAGAZIN)

Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor foglalkozása korábban taxisofőr volt, de az utóbbi időben már inkább a házfelújítási piacon tevékenykedik. És ugyan azt egyelőre nem tudtuk meg, hogy pontosan hová is tart Szulák Andrea volt férje, de az biztos, hogy egy másik országba indult.

„Sziasztok! Gábor vagyok a fűtőablakárus, és elhagyom az országot. Szeptember eleje óta tervezem, hogy elmegyek, a repülőjegyet már megvettem, és holnap utazom. Ryanairrel megyek, már megint, remélem most nem járok pórul” – kezdte tegnap a szomorú hangvételű videót.

Nagyon keveseknek mondtam el, csak a közeli ismerőseim tudják, hogy lelépek. A feleségemnek is csak egy pár hete mondtam el, de egyelőre nem szeretnék beszélni róla, hogy miért, meg hova megyek. Akinek fontos leszek az úgyis meg fog találni. Majd jelentkezem

– mondta szűkszavúan.

Mi lesz Marsi Anikó és Gyarmati Gábor kapcsolatával?

Azóta Gábor útnak is indult, és bár az első videó után sokan azt hihették, de természetesen szó sincs arról, hogy új életet kezdene. Igaz, azt továbbra sem árulta el, miért és hova lép le, de néhány részlet ma is kiderült.

Ahova menni fogok, ott melegebb lesz, 25 fok és 2 óra 45 perc az út

– folytatta sejtelmesen egy másik videóban.

A későbbi képkockákon azonban egy autót is láthatunk, ami szerszámokkal van megpakolva, amik közül Gábor jó néhányat magával is visz. Ennek kapcsán néhány újabb részletet is elárul a titokzatos utazásról.

„Ez nagyon jó! Biztosan jól fog jönni ott, ahova megyek. Mondjuk fát nem szeretek vágni, úgyhogy ezt odaadom majd az asszonykámnak” – utalt Marsi Anikóra, miközben mutogatta az eszközöket, ezzel is bizonyítva, hogy minden rendben közöttük.