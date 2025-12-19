Lázár séf elárulta a tökéletes mézeskalács titkát – közösen sütöttek karácsonyi süteményt a DPK-s hölgyek

Isteni illat fogadott minket, amint beléptünk Lázár séf éttermébe. A mézeskalács tészták már begyúrva, szépen egymás mellé sorakoztatva várták a szorgos kezeket, akik 3D-s karácsonyfákat sütöttek belőle. Lázár séf elárulta mi a jó mézeskalács titka: fontos a jó minőségű méz és hogy gondosan át legyen szitálva a liszt és a porcukor is. Szerinte ha ez megvan, akkor finom, omlós lesz a végeredmény. A sztárséf már a karácsonyi menünek is nekiállt, a töltött káposztával már elkészült, a halászlevet pedig bográcsban fogja készíteni. Most azonban másokat látott vendégül, méghozzá a Női Digitális Polgári Kör (DPK) tagjait, akik a süteményt olyan embereknek készítették, akik egyedül karácsonyoznak, vagy nincs lehetőségük sütni. A közös jótékonysági mézeskalácssütésen szebbnél szebb alkotások készültek.

Karácsony előtt jótékonysági mézeskalácssütést szerveztek a női DPK tagjai Lázár séf konyhájában

A jótékonysági mézeskalácssütés üzenete: az egymásra figyelésnél nincs nagyobb öröm

A közös mézeskalácssütés a Szeretettál jótékonysági esemény lezáró rendezvénye volt, amit a Női DPK tagjai azzal az üzenettel hívtak életre, hogy a kapkodás és a "sok zaj" között tudjunk egy kicsit lelassulni és másokra is odafigyelni.

A résztvevő hölgyek arra vállalkoztak, hogy készítenek egy-egy tál süteményt, és saját maguk el is juttatják rászoruló, idős, vagy magányosan ünneplő embereknek.

Az eseményt Szentkirályi Alexandra, a Női DPK alapítója és Király Nóra Országgyűlési képviselő nyitotta meg.

Az a tervünk, hogy ezeket a hatalmas szeretettel készített mézeskalácsokat elvisszük olyan személyeknek, akiknek nehezebb a karácsonya. Például azért, mert egyedül kell tölteniük, vagy valamilyen tragédia történt velük, esetleg azért, mert nehezebb körülmények között élnek. A kézzelfogható ajándék mellett természetesen az is nagyon fontos, hogy gondoljunk azokra, akiknek nehezebb. Beszélgessünk velük, hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg tőlük, hogy hogy vannak

– hívta fel a figyelmet a karácsony valódi üzenetére Király Nóra.

Marsi Anikó idén Dublinban tölti az ünnepeket

Marsi Anikó idén külföldön tölti a karácsonyát

A műsorvezetőnő elmondta lapunknak, hogy nagyon szeret időt tölteni a Női DPK-s lányokkal, ezért nem volt kérdés, hogy a közös mézeskalácssütésen ő is részt vesz. Az egyik kedvenc alkalma egyébként a legelső találkozás volt, amikor körbeültek egy asztalt és bemutatkoztak egymásnak. "Rám olyan elementáris erővel hatott ezeknek a nőknek az élettörténete, hogy azóta is ebben élek. Onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy ha Női DPK-s esemény van, akkor nekem ott a helyem" — mondta lapunknak Anikó.

Az idei karácsonyt én a nagyfiamnál töltöm a kisfiammal, illetve időközben lett egy 25 éves lányom is, aki az elhunyt nővéremnek az árván marad kislánya. Így két fiú után megtapasztalhatom, hogy milyen egy kislány pótanyukájának lenni. Így mindannyian, az anyukámmal karöltve elmegyünk közösen Dublinba, ahol a nagyfiam elméleti fizikát tanul az egyetemen. Amikor közölte, hogy egész karácsonykor szeretne ott maradni és tanulni, akkor mondtam, hogy rendben, tanulhatsz, de nem nélkülünk.

