Lázár séf elárulta a tökéletes mézeskalács titkát – közösen sütöttek karácsonyi süteményt a DPK-s hölgyek

Isteni illat fogadott minket, amint beléptünk Lázár séf éttermébe. A mézeskalács tészták már begyúrva, szépen egymás mellé sorakoztatva várták a szorgos kezeket, akik 3D-s karácsonyfákat sütöttek belőle. Lázár séf elárulta mi a jó mézeskalács titka: fontos a jó minőségű méz és hogy gondosan át legyen szitálva a liszt és a porcukor is. Szerinte ha ez megvan, akkor finom, omlós lesz a végeredmény. A sztárséf már a karácsonyi menünek is nekiállt, a töltött káposztával már elkészült, a halászlevet pedig bográcsban fogja készíteni. Most azonban másokat látott vendégül, méghozzá a Női Digitális Polgári Kör (DPK) tagjait, akik a süteményt olyan embereknek készítették, akik egyedül karácsonyoznak, vagy nincs lehetőségük sütni. A közös jótékonysági mézeskalácssütésen szebbnél szebb alkotások készültek.
A közös mézeskalácssütés a Szeretettál jótékonysági esemény lezáró rendezvénye volt, amit a Női DPK tagjai azzal az üzenettel hívtak életre, hogy a kapkodás és a "sok zaj" között tudjunk egy kicsit lelassulni és másokra is odafigyelni.
A résztvevő hölgyek arra vállalkoztak, hogy készítenek egy-egy tál süteményt, és saját maguk el is juttatják rászoruló, idős, vagy magányosan ünneplő embereknek.
Az eseményt Szentkirályi Alexandra, a Női DPK alapítója és Király Nóra Országgyűlési képviselő nyitotta meg.
Az a tervünk, hogy ezeket a hatalmas szeretettel készített mézeskalácsokat elvisszük olyan személyeknek, akiknek nehezebb a karácsonya. Például azért, mert egyedül kell tölteniük, vagy valamilyen tragédia történt velük, esetleg azért, mert nehezebb körülmények között élnek. A kézzelfogható ajándék mellett természetesen az is nagyon fontos, hogy gondoljunk azokra, akiknek nehezebb. Beszélgessünk velük, hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg tőlük, hogy hogy vannak
– hívta fel a figyelmet a karácsony valódi üzenetére Király Nóra.
A műsorvezetőnő elmondta lapunknak, hogy nagyon szeret időt tölteni a Női DPK-s lányokkal, ezért nem volt kérdés, hogy a közös mézeskalácssütésen ő is részt vesz. Az egyik kedvenc alkalma egyébként a legelső találkozás volt, amikor körbeültek egy asztalt és bemutatkoztak egymásnak. "Rám olyan elementáris erővel hatott ezeknek a nőknek az élettörténete, hogy azóta is ebben élek. Onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy ha Női DPK-s esemény van, akkor nekem ott a helyem" — mondta lapunknak Anikó.
Az idei karácsonyt én a nagyfiamnál töltöm a kisfiammal, illetve időközben lett egy 25 éves lányom is, aki az elhunyt nővéremnek az árván marad kislánya. Így két fiú után megtapasztalhatom, hogy milyen egy kislány pótanyukájának lenni. Így mindannyian, az anyukámmal karöltve elmegyünk közösen Dublinba, ahol a nagyfiam elméleti fizikát tanul az egyetemen. Amikor közölte, hogy egész karácsonykor szeretne ott maradni és tanulni, akkor mondtam, hogy rendben, tanulhatsz, de nem nélkülünk.
- mondta a Borsnak Marsi Anikó.
Anikó azt is elmondta lapunknak, hogy édesanyja már mindent előre elkészített: megfőzte a magyaros karácsonyi menüsort és süteményeket is sütött, amiket lefagyasztott és elküldött Dublinba.
A hölgyeket arról is kérdeztük hogy áll otthon a karácsonyi készülődés. Legtöbben azt mondták, hogy a nagy hajrá az utolsó napokra marad, de azért akad otthon bőven segítség is.
A lányom sütött már mézeskalácsot, de ő már októberben elkezdett sütni, mert ő minden évben hatalmas karácsonyi lázban ég. Van egy süti, amit ilyenkor általában meg szoktam csinálni, egy narancsos-csokoládés linzertésztás pite. Ezzel már elkészültem, de megmondom őszintén, utolsó pillanatra szoktam a nagy hajrát hagyni, úgyhogy jövő hét elején fogok én is beindulni
— mondta lapunknak Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.
Miután a mézeskalácsok kisültek, következett a díszítés. Közben Lázár séf már a konyha másik oldalán szorgoskodott, kovászos pizzát sütött a hölgyeknek. Készült négysajtos, fügemézes, szarvas szalámis és mangalica sonkás is. Megtudtuk azt is, hogy az isteni kemencében sült pizza akkor az igazi, ha a frissen kisült tésztát megkenjük fokhagymás kacsazsírral.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.