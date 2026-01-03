Óriási sikerrel zárult Mága Zoltán Újévi Koncertje

A Hálaadó Délutáni Koncerten és az Ünnepi Esti Gálaesten összesen mintegy 26 000 néző ünnepelte együtt az új esztendő kezdetét. A koncert mindkét előadása elsöprő sikert aratott: a zsúfolásig megtelt arénában a közönség hosszú percekig tartó, álló tapssal ünnepelte az újévi hangverseny fellépő művészeit. A Budapesti Újévi Koncert tizennyolc év alatt nemcsak hagyománnyá, hanem Magyarország egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, amely mára Európa egyik legjelentősebb újévi jótékonysági gálaestjeként is nemzetközi figyelmet kap. A délutáni Hálaadó Koncerten immár ötödik alkalommal egészségügyi és rendvédelmi dolgozók, pedagógusok, valamint szociális és gyermekvédelmi intézmények munkatársai foglaltak helyet a nézőtéren, kifejezve a közösségért végzett szolgálat iránti társadalmi megbecsülést.
A koncert művészeti koncepciója a klasszikus zene, az opera, a filmzene, a könnyűzene és a széppróza találkozására épült. A produkció több száz fellépő közreműködésével valósult meg. Neves színművészek, világhírű énekesek, zenekarok, felnőtt- és gyermekkarok, valamint tánckarok alkották azt az egységes, nagyformátumú előadást, amely grandiózus showműsorként, világszínvonalú látvány- és vizuáltechnikával jelent meg a Sportaréna színpadán – írja a Tények.
A Budapesti Újévi Koncert kiemelt sztárvendégei a magyar kulturális élet meghatározó alakjai voltak. A színpadon a Nemzet Színészei és a magyar színházművészet legendái léptek fel, akik jelenlétükkel és előadásukkal tovább emelték az est rangját. A közönség többek között Molnár Piroska, Bodrogi Gyula, Básti Juli, Szacsvay László, Reviczky Gábor, Koltai Róbert és Koncz Gábor fellépését ünnepelhette. Az opera világát világhírű operaénekesek képviselték. Komlósi Ildikó Kossuth-díjas, Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes, valamint Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes. A könnyűzenei műfajban Nyerges Attila és Mága Jennifer fellépései arattak nagy sikert. Az est műsorvezetője Liptai Claudia volt.
A gálaesten közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok. A produkció művészeti vezetője Zsoldos Béla, Liszt Ferenc-díjas zeneszerző és művész volt, a hangversenyt pedig Marco de Prosperis, világhírű olasz karmester vezényelte, aki a Grazi Operaház korábbi igazgatójaként és karmestereként nemzetközileg is elismert.
Az est egyik legnagyobb hatású pillanata ifj. Mága Zoltán és édesapja közös fellépése volt. A két hegedűművész 2009 után először lépett ismét együtt színpadra az újévi koncerten Pablo de Sarasate virtuóz hegedűdarabjával, amelyet a közönség elementáris erejű vastapssal jutalmazott.
Ezt követte Schindler listája – főtéma megszólaltatása, amely megrendítő csendet teremtett a Sportarénában, méltóságteljes főhajtásként a történelem ártatlan áldozatai előtt. A koncert egyik legerősebb érzelmi és nemzeti üzenetét ezt követően Molnár Levente közvetítette, amikor Bánk bán legismertebb részlete, a Hazám, hazám ária hangzott el. Az előadás a haza iránti hűség, az összetartozás és a felelősség erejéről szólt, a közönség állva, hosszan ünnepelte a produkciót.
Az est ünnepi csúcspontjaként került sor a Budapesti Újévi Koncert Gáladíj átadására. A Hollóházi Porcelánmanufaktúra egyedi tervezésű, Mága Zoltán nevét viselő porcelánhegedűjét az elmúlt években többek között Törőcsik Mari, David Foster, Shlomo Mintz, Bodrogi Gyula és Szakcsi Lakatos Béla vehették át. A 2026-os év Gáladíját Koncz Gábor és Koltai Róbert kapták.
A Budapesti Újévi Koncert elválaszthatatlan része a jótékonyság. A Pro Caritate-díjjal is kitüntetett Mága Zoltán gálakoncertje bevételéből minden évben nemes ügyeket támogat. A tavalyi év során több mint 100 millió forint értékben sikerült támogatni rászorulókat, beteg gyermekeket, hátrányos helyzetű családokat, kórházakat és oktatási intézményeket határon innen és túl. Kiemelt támogatásban részesült az állami gondoskodásban élő gyermekeket segítő Ágota Alapítvány, amelynek részére egy mobilház megvásárlására és átadására is sor került, biztonságos és emberhez méltó környezetet teremtve a gyermekek számára. Emellett támogatást kapott a 802. Szent Korona Cserkészcsapat, a viharkárokat szenvedett hódmezővásárhelyi református intézmények, a Veresegyházi Református Iskola, valamint a kárpátaljai rászorulókat segítő Munkácsi Szent Erzsébet Karitász.
A jótékonysági támogatások sorában különös jelentőséggel bír, hogy segítséget kapott a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Prügyi Általános Iskola, egy hátrányos helyzetű, döntően roma település oktatási intézménye. A támogatás az esélyteremtést, az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést és a gyermekek jövőbe vetett hitének megerősítését szolgálta.
Az est erkölcsi és társadalmi üzenetét Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész ünnepi köszöntője foglalta keretbe. Beszédében hangsúlyozta, hogy a mai világban egyre gyakrabban nem az összefogás, hanem a megosztás hangja erősödik fel. Feltette a kérdést, vajon farkasszemet nézünk egymással, vagy kezet nyújtunk egymásnak, majd hozzátette, hisz abban, hogy az utóbbit választjuk, és nem gyűlöletet akarunk kelteni, hanem hidakat építeni.
A szomszédságunkban zajló háborúra utalva úgy fogalmazott, hogy békét akarunk, és azt szeretnénk, hogy gyermekeink egy olyan Európában és világban nőjenek fel, ahol a fegyverek elhallgatnak, és helyettük a béke és a szeretet hangja szól. A gyermekvédelemről szólva hangsúlyozta, hogy minden gyermek, függetlenül attól, hol születik és milyen körülmények közé érkezik, ugyanazt az esélyt, figyelmet és gondoskodást érdemli.
A XVIII. Budapesti Újévi Koncert ismét bebizonyította, hogy a zene képes közösséget teremteni, hidat építeni és reményt adni. Az esemény nemcsak kiemelkedő művészi és közönségsiker volt, hanem emelkedett, diplomatikus üzenet a békéről, az összetartozásról és a közös felelősségről, az új esztendő méltó és hiteles nyitányaként.
